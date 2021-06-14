AK Parti İzmir İl Başkanlığı belediye meclis üyelerine yönelik eğitim toplantısı düzenledi

AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belediye meclis üyelerine yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belediye meclis üyelerine yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il başkanlığında düzenlenen toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal, "Belediye meclislerinin işleyişlerinde pratik uygulamalar", İletişim Uzmanı Canten Kaya ise "Etkili insan olmanın incelikleri" konularında sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti'nin seçimlerden birinci çıkmasının sırrının, milletle tesis ettiği gönül bağından kaynaklandığını belirtti.

Yaptıkları hizmetlerle millete vefa borçlarını ödemeye çalıştıklarını kaydeden Nasır, "2023'te, İzmir'de Cumhurbaşkanımızı birinci yapacağız, 2024'de de İzmir'i AK belediyecilikle tanıştıracağız. Buna inancım tam. Yerel yönetimlerde meclis üyelerimizi uç beyi olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Yerel Yönetimler Başkanı İsmail Çiftçioğlu ise belediye meclis üyeleriyle teşkilat arasındaki koordinasyonu daha sağlıklı ve kuvvetli hale getirmek istediklerini kaydederek, mevzuat, teknik bilgi, halkla ilişkiler ve kişisel gelişim anlamında katkı verecek eğitim toplantıları düzenlediklerini vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de benzer programlara devam edeceklerini aktaran Çiftçioğlu, İzmir'de AK belediyeciliğinin hamurunu beraber yoğuracaklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başakanvekili Özgür Hızal ise İzmir'in yerel yönetimler manasında çok kötü yönetildiğini savunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyükşehirde, ilçelerimizde yerel yönetimlerin yapmak zorunda oldukları ancak yapmadıklarını en başta bizim anlatmamız gerekiyor. Bugün burada yapılan eğitim toplantısı, bundan sonra yapılacak eğitim toplantılar ile bugüne kadar yaptığımız doğru, anlamlı, ayakları yere basan muhalefetimizi çok daha iyi noktalara taşıyacağımız düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin