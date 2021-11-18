AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ziraat odaları başkanlarıyla toplantı yaptı.

İzmir Buluşmaları kapsamında daha önce siyasi, sanayici, spor ve esnaf sanatkarlarla bir araya gelen Sürekli, toplantıda oda başkanlarının görüş ve önerilerini dinledi.

Sürekli, toplantının ardından yazılı açıklamada, AK Parti'nin 19 yıldır tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.

İzmirli çiftçilere 19 yılda İzmirli çiftçilere 17,2 milyar lira, 2006 yılından bu yana makine ve ekipmanlarını geliştirmeleri için de 17,6 milyon liralık hibe ve yatırım sağladıklarını belirten Sürekli, şöyle dedi:

"Yarısını Bakanlığımızın karşıladığı 414 milyon liralık kaynakla, 453 ürün işleme ve paketleme tesisi hayata geçirdik. 4 bin 706 kişiye istihdam sağlandı. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nda 573 genç çiftçimize kişi başı 30 bin lira olmak üzere toplam 17,2 milyon lira hibe desteği verdik. Kırsalda Uzman Eller Projesi'nin 4 pilot ilinden biri olan İzmir'de 25 proje 2,5 milyon lira hibeden yararlandı."

İzmir'de bugüne kadar 3 içme suyu tesisi, 30 baraj, 8 gölet, 1 yeraltı depolaması, 40 sulama tesisi, 1 arazi toplulaştırma ve TİGH, 98 taşkın koruma tesisini hizmete aldıklarını ve yıllık 59 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 1 milyon kişiye içme ve kullanma suyu sağladıklarını aktaran Sürekli, orman köylerinde yaşayan 3 bin 845 aileye de 60 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

Selçuk Ziraat Odası ve İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, sorunlarının çözümüne katkıları nedeniyle Sürekli'ye teşekkür etti.

AA / Haydar Toprakçı - Ekonomi Haberleri

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