AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tunç Soyer'i eleştirdi

30.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:18

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i eleştirerek, "Onlar salon toplantılarında tozpembe tablolar çizerken, sokak kan ağladı. İzmir somut, elle tutulur bir yerel hizmet alabilmek için 9 ayda 9 doğurdu" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerde bulundu. Sürekli, "Tunç Soyer göreve geldiğinden bu yana 9 ay geçti. İzmir için 2020'nin nasıl geçeceği 2019'dan belli. 2019, İzmir için dertlerin yılı oldu. Su kesintilerinden sele, ulaşım hezimetine kadar birçok sıkıntı yaşadık. Koku problemi de yaşadık. Onlar salon toplantılarında tozpembe tablolar çizerken, sokak kan ağladı. İzmir somut, elle tutulur bir yerel hizmet alabilmek için 9 ayda 9 doğurdu. Kendilerini 'mış gibi' yapmaya kurmuşlar. 31 Mart yerel seçimlerinde, İzmir hizmet yetkisini CHP'ye, muhalefet görevini de bize verdi. Halkın arasında, onlardan bir profil çizmeye çalışırken, sadece fotoğraf için tasarlanmış makam aracından el salladılar. Makam arabasını önden yollayıp, arkasından Mercedes'le gittiğini biliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Soyer'in, Konak ilçesindeki Şato'ya taşındığını hatırlatan Kerem Ali Sürekli, "'Arka sıralar' deyip, Şato'ya kuruldular. İzmir'in sokaklarından çok yurt dışının sokaklarını arşınladılar. Bu Seferihisar'dan belliydi. Orada yılda 175 kere yurt dışına çıkıyorlardı, İzmir'de fazlası olacak. Başkan 'İzmir'i tanıtıyoruz' diyor" dedi.'KOCAOĞLU MİRASINA SIRTINI DAYAMIŞ'Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun görev yaptığı döneme atıfta bulunan Sürekli, "Bu şehir 3 dönem Aziz Kocaoğlu ile yol yürüdü. Kendisini pek çok konuda eleştirdik, haklıydık da ama hakkını teslim etmek lazım. Kendisi İzmir'in malına sahip çıktı, reklamdan imtina ederdi, yaptıklarını anlatmazdı. Şimdiki başkan ise Kocaoğlu mirasına sırtını dayamış, yapmadığı işleri yapıyor gibi gösteriyor. Hiç hayal kurmamışlar. Neredeyse 1 yıl olacak, 'A Takımı'nı kuramamış bir Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetiliyoruz. Bu görevi talep derken hiç mi hayal kurmadınız? Atamalar hak getire. Biz İzmir değişecek diye beklerken, durmadan kadrolar değişiyor. Kime güvendikleri, neyi nasıl kontrol ettikleri belli değil. Her krizde, her sorunda yanlış ifadeler, bir diğeri bir diğerini tutmuyor. İzmir için üzülüyorduk ama Sayın Başkan için de üzülmeye başladık" diye konuştu.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE SATIŞ ELEŞTİRİSİSoyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde arazi sattığını ileri süren Kerem Ali Sürekli, şunları söyledi: "İzmir'in malı deniz mi? Sat sat nereye kadar? Bu kaynaklar nerede kullanılıyor? Çalışan bir mekanizmanın elbette borcu olur. Herkes borçlanabilir. Ama ortada bir yatırım, iş yoksa haklı olarak sorulur. Biz de soruyoruz. Daha ilk aylardan İzmir'in mallarını satma, kredi çekme peşine düştünüz. Kaynak yaratmanın başka yolları yok mu? Bu paralar nerede harcanacak? Çok kısa zamanda alacaklılar İzmir Büyükşehir Belediyesi kapısına dayanacaklar. 9 ayda 202 taşınmaz satıldı. Kocaoğlu döneminde de satışlar vardı. Lojman ve dairelerden ve hisselerden ibaretti. Elde kalan, kullanılmayan lojmanlar, Buca'da yapılan konutlar vardı, bunlar satılıyordu. Şimdi arsalar satılıyor. Önümüzdeki yol 500 milyon TL'lik satış öngörülüyor. Geçtiğimiz dönemde yıllık ortalama 100 milyon TL'ydi. Şimdi öngörülen 500 milyon TL. Seferihisar tekrar karşımızda, dejavuyu aşıyoruz. Konak Saat Kulesi'ni koruma altına almak lazım, orası da satılmasın. İstanbul'daki taşınmazın satışının kararını aldılar. Biz karşıyız. Orayı 'İzmir Evi yapın' diyoruz. Sakın ha satmayın."'CHP, MHP, İYİ PARTİ İL BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEĞİZ'Yeni yılda yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Sürekli, "İzmir'deki siyasi partilerin il başkanlarıyla bir araya gelmeyi düşünüyoruz. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile görüştüm, il başkanları olarak bir araya gelip, bir yemek yiyip İzmir'imiz ile ilgili gündem adı altında toplantı yapacağız. Geleceğini, genelde ve yerelde neler yapılabilir noktasında konuşacağız. Esnaf buluşmaları düzenleyeceğiz. Bir yıllık etkinlik takvimimizi hazırlıyoruz. Her günümüzde ne olacak, 365 günümüzü planlıyoruz. Delege seçimlerimizi yaptık, muhteşem bir şekilde bu süreci yaşadık, geçirdik. Bana ulaşan çok büyük bir sorun olmadı. Yüzde 100 memnuniyetle delege seçimlerimizi yapmış olduk. Kongre takvimimizi 8 Mart- 22 Temmuz arasında gerçekleştireceğiz. İl kongrelerine Eylül'de başlıyoruz. Kasım'ın 29'unda bitiyoruz. Benim talebim, Eylül'de başlarken ilk kongre İzmir'de yapılsın" diye konuştu.Sürekli, basın mensuplarının "İl kongresinde aday olacak mısınız?" sorusu üzerine ise "Partimizin bu süreçlerdeki yapısı belli. Uzun yıllar görev yapmak amacıyla göreve atandım. Görevimi büyük heyecanla yapmaya devam ediyorum. İnşallah uzun yıllar AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda güzel hizmetleri birlikte üreteceğiz" yanıtını verdi.'ELEKTRİK FABRİKASI'NIN İZMİR'E KAZANDIRILMASINDAN YANAYIM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Büyükşehir Belediyesi'ne satılmasına onay vermediği Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'na dair konuşan Sürekli, "O konuyu takip ediyoruz. Sayın Başkan bu konuda samimiyse, kendisi de olmayabilir, bürokratını görevlendirebilir, Ankara'daki bürokratlarla da görüşülür. Ben şahsi olarak Elektrik Fabrikası'nın İzmir'e kazandırılmasından yanayım. Teknik olarak bazı bürokratların olumsuz görüşleri var. Tam nedir bilmiyorum, giderilmesi lazım. Eğer hakikaten bir sorun yoksa siyasi olarak katkı vermeye hazırız. Belli bir noktaya gelinmedi. Sebebi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin takip etmemesinden kaynaklanıyor" dedi.Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için CHP'li belediye başkanlarının İzmir'den dilekçe vermesini değerlendiren Sürekli, "Anayasal bir haktır, kullanabilirler ama İzmir'in onca sorunu varken gereksiz bir şey. İl başkanı tabii ki siyasal aktördür ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir'de o kadar sorun varken Kanal İstanbul'a yönelmesi algı operasyonu, reklam amaçlıdır. İlk önce İzmir. Sayın Başkan İzmir için ne yapıyorsunuz?" dedi.'BAŞKAN EĞER CEZA ALIRSA GÖREVİ DÜŞECEK'Urla Belediyesi eski Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasına değinen Sürekli, şunları söyledi: "Kayyum atamaları için çıkan yasasının altında imza var. Terörle ilgili bir soruşturma oluğunda kayyum atanıyor kanun gereği olarak. Türkiye'nin her yerinde her belediyede bir suç, suçlu varsa gündeme gelebilir. Geçmiş dönem Beşiktaş ve Ataşehir'de farklı iki uygulama oldu. İlçe belediyesi meclisinde seçim yapıldı. AK Parti'li ve MHP'li belediyelerde de kayyum atamaları oldu. Türkiye'deki kanunlar her yerde aynı uygulanır. Urla için şu anda iddianame hazırlanacak, savcı suç görürse davayı açacak. Yargılama başlayacak. Beraat ederse, hüküm kesinleşirse görevine iade edilecek. Başkan eğer ceza alırsa görevi düşecek. Güneydoğu Anadolu'da örnekleri var. Kanunlar bütün vatandaşlar için geçerlidir."