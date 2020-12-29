AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Soyer'in eleştirileri saldırı olarak nitelendirmesini şiddetle kınıyorum"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eleştirileri saldırı olarak nitelendirmesini şiddetle kınıyorum" dedi.

Sürekli, partisinin bazı ilçe teşkilatlarına atanan gençlik kolları başkanlarına il başkanlığında mazbata verilmesi töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'in 6 ilçesinde gençlik kolları kongrelerinin yapıldığını, deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla diğer ilçelerde atama süreci başlattıklarını kaydetti.

Yenilenen teşkilat ve yeni bir heyecanla yola devam ettiklerini ifade eden Sürekli, "Gençlik ve kadın kollarımız, ana kademe ile birlikte coşku içinde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı en yüksek oyla seçtirmek, 2024 yerel seçimlerinde de büyükşehir belediye başkanlığını kazanmak." dedi.

"Şehrimizin menfaati için eleştiri görevi yapıyoruz"

İzmir'in yerel seçimlerden sonra sıkıntılı bir süreç yaşadığını ileri süren Sürekli, "İzmir ihmal edilmiş bir şehir. İnşallah bu açığı 2024 yılından sonra Cumhur İttifakı belediyeleri kapatacak." dedi.

Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in muhalefetin eleştirilerini "saldırı" olarak nitelendirdiğini belirterek, "Saldırı olarak nitelendirmesi hiç yakışmamış kendisine. Biz etkili, yerinde ve şehrimizin menfaati için eleştiri görevini yapıyoruz. Önemli projelerde merkezi hükümet nezdinde destek veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eleştirileri saldırı olarak nitelendirmesini şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

"AK Parti sandıklarla gelen bir partidir"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vahit Atalan da yerel seçimlerde İzmir'i güzel hizmetlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Atalan, "AK Parti sandıklarla gelen bir partidir, mahallelerle gelen bir partidir. Biz gençlik kolları olarak sandıklara sahip çıkacağız." diye konuştu.

Törende, Aliağa'da Bahadır Sarıkaya, Balçova'da Ayşenur Metin, Bayraklı'da Soner Akbulut, Beydağ'da Onur Şenkal, Bornova'da Ferhat Kaya, Buca'da Kemal Akdoğan, Çeşme'de Mehmet Serkan Gürbüz, Çiğli'de Uğur Satış, Dikili'de Berkay Cebecioğlu, Foça'da Caner Kaya, Güzelbahçe'de Nurullah Yalçınkaya, Karabağlar'da Şeyhmus Yıldız, Karaburun'da İrfan Kaya, Karşıyaka'da Ahmet Özdemir, Kemalpaşa'da Yavuz Yılmaz, Kiraz'da Ahmet Şimşek, Konak'ta Müge Öztürk, Menemen'de Ahmet Bingöl, Narlıdere'de Berkant Dizce, Ödemiş'te Hüseyin Aydın, Seferihisar'da Hakan Özdemir, Selçuk'ta Ali Altay, Tire'de Hasan Kahraman ilçe gençlik kolları başkanlığı mazbatasını aldı.

Törene AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Ertuğrul Yılmaz ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz