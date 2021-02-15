AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te partililerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te partililerle buluştu

15.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:51

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ödemiş ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ödemiş ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Sürekli ve beraberindekiler, Ödemiş İlçe Teşkilatını ziyaret etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Partilileri, 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek il kongresine davet eden Sürekli, "Kongre sebebiyle ilçelerimizi ziyaret ederek hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Hem de kongre için ilçe başkanlarımızla değerlendirme ve yol haritamızı oluşturmak için de bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz." dedi.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te partililerle buluştu
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te partililerle buluştu
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te partililerle buluştu
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te partililerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te partililerle buluştu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 20:51:55. #1.15#
title