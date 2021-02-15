AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te partililerle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ödemiş ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Sürekli ve beraberindekiler, Ödemiş İlçe Teşkilatını ziyaret etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Partilileri, 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek il kongresine davet eden Sürekli, "Kongre sebebiyle ilçelerimizi ziyaret ederek hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Hem de kongre için ilçe başkanlarımızla değerlendirme ve yol haritamızı oluşturmak için de bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz." dedi.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp