AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ödemiş'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

09.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:42
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu

İl Başkanı , 'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İl Başkanı Sürekli, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığını ardından ilçedeki sanayi sitelerini ziyaret etti.

Sürekli, ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Mart ayında ilçe kongrelerinin başlayacağını aktaran Sürekli, "Her şeyimiz hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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