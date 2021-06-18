AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'i ziyaret etti
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'i ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kerem Ali Sürekli, AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı, Ödemiş Ticaret Odası ve bazı meslek odalarını ziyaret etti. Sürekli, ilçeye bağlı Üzümlü, Çamyayla, Horzum mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Sürekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalmadık kapı bırakmamak düşüncesiyle yola çıktıklarını vurguladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına değinen Sürekli, sürecin başarılı geçtiğini belirterek, "Aşılama bir yandan normalleşmenin adımları bir yandan, hakikaten ekonomimizde de çarklar islediğimiz şekilde dönmeye başladı. Ben pandeminin olumsuz tesirlerinin yaz sonu itibarıyla hem sağlıkta hem de ekonomide sona ereceği kanaatindeyim. 2021'i çok olumlu rakamlarla bitireceğiz, 2022'ye de çok iyi bir başlangıç yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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