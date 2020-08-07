AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, Meclis Üyesine saldırıya serp tepki
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, Meclis Üyesine saldırıya serp tepki

Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can'ın, Menemen Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı sonrasında belediye çalışanları tarafından darp edilmesine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Olayın sonuna kadar takipçisi...

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, Meclis Üyesine saldırıya serp tepki
07.08.2020 01:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 01:08

Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can'ın, Menemen Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı sonrasında belediye çalışanları tarafından darp edilmesine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Menemen Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı sonrasında, Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, belediye personeli 2 kişi tarafından saldırıya uğramış, aldığı yumruk darbeleri sonrasında yere düşen Can, Menemen Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu almıştı. Can'ın karakoldaki ifadesinde, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, şahıslardan birisinin Cumali A. olduğunu bildiğini fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini ifade ettiği öğrenilmişti.

İl Başkanı Sürekli, "Yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Gerçekleşen saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Menemen Belediye Meclis Üyemiz Hanifi Can'a; milletin verdiği yetkiyi kullandığı, görevini yerine getirdiği toplantının ardından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bilinsin ki, belediye çalışanlarının adının geçtiği ve hukuki sürecin başlatıldığı bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz!" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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