AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, Körfez'e atık su dökülmesine tepki
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, Körfez'e atık su dökülmesine tepki

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Konak Pier civarında Körfez'e kirli su dökülmesi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Konak Pier civarında Körfez'e kirli su dökülmesi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfezde yüzmekten zaten çoktan umudu kestik. İzmir'in merkezinde CHP'li yerel idarenin burnunun dibinde denize oluk oluk akıtılan bu pislik neyin nesi onu anlama çalışıyoruz. CHP'li Soyer pembe rüyasından uyanıp yanıtlayabilir mi lütfen?" ifadelerini kullandı.

Sürekli'nin paylaştığı görüntülerde, çamurlu suyun tahliye borusundan denize aktığı görülüyor.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, Körfez'e atık su dökülmesine tepki
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, Körfez'e atık su dökülmesine tepki
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, Körfez'e atık su dökülmesine tepki
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, Körfez'e atık su dökülmesine tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı

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