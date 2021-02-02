AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP İl Başkanı Yücel'in sözlerine tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yenilenen kura çekimi ile AK Parti'ye geçen Menemen Belediyesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Sürekli yaptığı yazılı açıklamada, Yücel'in "işçi kıyımı yaparlarsa karşısında oluruz" sözlerini aktararak, işçi kıyımlarının CHP'lilerin şecerelerinde görüldüğünü, haziran ayında 284 işçinin işine son verdiklerini, haklarından feragat etmek istemeyen 34 işçiyi kapının önüne koyduklarını ve çalışan sigortalarını tam göstermediklerini ifade etti.

Menemen Belediyesi şirketlerindeki yetki devri konusunda işi yokuşa sürmenin kimseye yararı olmadığını kaydeden Sürekli, şöyle devam etti:

"Belediye şirketleri eş dost ve partililerinin çatısına dönmüş. Yetkiyi devrederlerse işçi kıyımı yapılacağından söz ediyorlar. Görünen o ki amaçları işçiyi değil, bu haksız oluşumu korumak. Menemen halkının hakkını, hukukunu savunmak derdinde değiller. Halka hizmet için harcamadıkları enerjiyi ne yazık ki koltuktan kalkmamak için harcıyorlar. Ayak diremelerinin başka izahını bulmakta zorlanıyoruz. Enkazın yaratıcıları olarak hesap sorarken, eleştirirken yüz kere düşünmeliler. Çünkü, yaşanan krizlerin müsebbibi biz değiliz, kendileri. İşçilerin çıkarılma ihtimalinden söz ediyorlar, 'kişi kendisinden bilir işi' desek, eminiz buna da tepki gösterirler. Ama ne yazık ki öyle. Sadece Menemen değil, Menderes'te, Torbalı'da, Kemalpaşa'da, Buca, Çiğli ve daha pek çok ilçede, 31 Martın ardından koltuklarına oturur oturmaz önce işçi kardeşlerimizin haklarını gasp eden, işlerine son veren kendileri."

Sürekli emeği, işçi kardeşlerin ve çalışanların haklarını gasp etmeyeceklerini sözlerin ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer