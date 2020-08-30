AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 30 Ağustos mesajı AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sürekli mesajında, Büyük Taarruz'un bir milletin en zor şartlarda tek vücut, tek millet olma başarısını göstererek yazdığı bir zafer destanı olduğunu belirtti.

Milletin hürriyetine ve istiklaline göz dikenlere karşı dün olduğu gibi bugün ve yarın da izzetli duruşunu, korkusuz direncini göstermeye muktedir olduğunu vurgulayan Sürekli, "Tüm dünya 98 yıl önce 30 Ağustos'ta, Dumlupınar'da bir milletin hürriyet ve vatan aşkıyla şahlanmasına tanıklık etmiştir. Bu zafer, eşsiz bir ruhun, sarsılmayan bir şuurun eseridir ve bizlere kalan en büyük mirastır ki en büyük gücümüz de budur. Cumhuriyet ve değerlerini bize kazandıran bu destan onurla, gururla taşıyacağımız ve her şartta koruyacağımız bir nişanedir. Bu muazzam tarihi zafere imzasını atan ecdadımıza duyduğumuz minnet duygusu, emanetlerine sahip çıkma kudretimizin temeli, çalışma azmimizin itici gücüdür." ifadelerini kullandı.

Sürekli, Büyük Taarruz'un Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal mücadelesine önderlik ederken de cumhuriyeti kurarken de "büyük ve güçlü Türkiye" hayali ve hedefi ile yol aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bizim için her zaferin yıl dönümü, her bayram heyecanı, bu yolda taş üstüne taş koymakla anlamını bulur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki üretimlerimiz, yatırım ve hamlelerimiz bu hedefe giden yolun gereğidir. Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde Uzay Teknolojileri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni açmamız, savunma sanayimizin gelişmesini sağlayacak adımlar atmamız, bu hedefe ulaşmak için gösterdiğimiz çabanın vuku bulmasıdır."

Kaynak: AA