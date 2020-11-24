AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 24 Kasım mesajı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 24 Kasım mesajı

24.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:57
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 24 Kasım mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yayımladığı mesajla, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yayımladığı mesajla, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sürekli, mesajında, ülkesi, milleti için aydınlık zihinler, yeni nesiller yetiştiren öğretmenlere büyük saygı duyduklarını ifade etti.

Öğretmenlerin, "bağımsız ve güçlü Türkiye" hedefi yolunda en büyük güç olduğunu belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"Hepimizin hayatında büyük izler bırakan, önümüze aydınlık yollar açan; sadece bilgisi ile değil, kalbi değerlerle bizi hayata ve yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakları büyük. Yaşadığı ülkeye, tarihimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, çalışkan, üretken nesillerin filizlenmesinde rolleri büyüktür. Onların sevgi ve fedakarlıkla üstlendiği bu görev, bizlere de sorumluluklar yüklemektedir. Onların çalışma şartlarını iyileştirmek, özlük haklarını alabilmelerini sağlamak ve hayatlarının her alanında güven ve huzuru bulmalarının önünü açmak da bizlerin görevidir."

Öğretmenlerin her zorlukta en ön saflarda yer aldığını da kaydeden Sürekli, mesajını şöyle tamamladı:

"Milli Kurtuluş mücadelesinde, Cumhuriyet değerlerinin hayata geçirilmesinde, bugün koyduğumuz 2023 hedeflerimize giden yolda, salgında, afette ve her zorlukta rehber olmuşlardır. Hepsinin emekleri önünde saygıyla eğiliyorum. Ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi ve tarihte bugün, 'Başöğretmen' unvanını almış Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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