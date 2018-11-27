AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: "Zeybekci'nin İzmir'deki Dev Projeleri Yakında Kamuoyuna...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nihat Zeybekci'nin ismini açıklaması, AK Parti İzmir teşkilatında heyecan oluşturdu. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, "İzmir'i almaya değil, İzmir'e hizmet vermeye geliyoruz. Zeybekci'nin İzmir'deki dev projeleri yakında kamuoyuna açıklanacak"" dedi.

Mart 2019 yerel seçimlerde büyükşehir adayının en çok merak edilen illerden İzmir'de AK Parti'nin adayı belli oldu. İsmi kulislerde güçlü şekilde geçen eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anons edildi.

"İzmir'i Nihat bey ile alacağız"

TBMM Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüden İzmir adayının Nihat Zeybekci olduğunu açıkladı. Erdoğan, Zeybekciyi, "Biliyorsunuz Denizli'de 2-3 dönem belediye başkanlığı var. Ondan sonra milletvekilliği ve ekonomi bakanlığı var. Hem İzmir'de iş adamlığı devam ediyor. Sürekli olarak bölgenin insanı olarak oradaki kampanyalarda çalışan bir kardeşimizdi. İnşallah bu dönem İzmir'i Nihat Bey ile alacağız" şeklinde anons etti.

"İzmir'i almaya değil, hizmet vermeye geliyoruz"

Zeybekci'nin adaylığının açıklanması AK Parti İzmir teşkilatında da heyecan oluşturdu.

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Nihat Zeybekci'nin daha önce Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını ve Bakanlık döneminde de İzmir'in önünü açan birçok uygulamaya imza attığını vurgulayarak, "Önümüzdeki yerel seçim, yıllardır sorunları çözüm bekleyen, hak ettiği hizmeti bir türlü göremeyen İzmir için bir fırsattır. Sayın Zeybekci İzmir'i tanıyan, kentin neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi bilen bir kişi olarak, İzmir'e farklı bir bakış açısı ve heyecan getirecektir. Sayın Zeybekci'nin aday gösterilmesi teşkilatımızda da olumlu karşılanmış, başarıya olan inancı daha da arttırmıştır. Bize düşen de tüm teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde son ana kadar çalışarak, İzmir'de başarıya ulaşmaktır. Bundan hiç şüphe duymuyor, 31 Mart'ta İzmir'i AK Belediyecilikle tanıştıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Dev projeler kamuoyu ile yakında paylaşılacak"

Başkan Şengül, şöyle devam etti:

"AK Parti, İzmir'i her zaman çok önemsemiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'e en büyük yatırım, AK Parti döneminde yapıldı. Devam eden mevcut projelerin tamamlanmasıyla yatırım miktarı 210 milyar TL'ye ulaşacak. Elbette, 'Bu kadar yeter' demiyoruz. Sayın Zeybekci'nin adaylığıyla birlikte kazanan kesinlikle İzmir olacak, bu durum projelere de yansıyacaktır. İzmir'in sıkıntılarının giderilmesi için dev projeler hazırlanıyor. Bunları da kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklayacağız." - İZMİR