AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, "Bakanlığın Üstlendiği Otogar Metro Hattı Trafiği Büyük Ölçüde...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun AK Parti İzmir İl Başkanına sunduğu İzmir'in onay bekleyen projeleri dosyasında bulunan İzmir Halkapınar-Otogar Metro Hattı'nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, karardan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

İzmir'e dair tüm sorun ve taleplerin çözümü için destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "İzmir'i güzel günler bekliyor. Bu güzel haberin ardından İzmirlilere başka güzel haberlerimiz de olacak. Başta konuya büyük duyarlılıkla yaklaşan Başbakanımız Binali Yıldırm'a, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a ve İzmir milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şengül, amaçlarının kavga ve ikilik çıkarmadan İzmir'e hizmet etmek olduğunu, hükümet olarak İzmir'e hizmet kapsamında yürütülen tüm projelerde parti ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydederek, "İzmir'i güzel günler bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bize sunduğu dosyada yer alan maddelerden biri de buydu. Kendisinin bizden talep ettiği tüm istekleri olduğu gibi bunun da hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu maddenin ardından dosyada bulunan diğer maddelerin de tek tek hayata geçmesi için girişim ve çabalarımız sürecek. Konu İzmir ise parti ayrımı gözetmeksizin İzmirlilerin emrinde olduğumuzu tüm hemşehrilerimizin bilmesini isteriz. Bu güzel haberin ardından İzmirlilere başka güzel haberlerimiz de olacak. Konu İzmir ise gerisi teferruattır" şeklinde konuştu.

Kent içindeki trafikte büyük rahatlama sağlaması beklenen yaklaşık 4,5 kilometrelik hatta 5 durak bulunacak. Metro, Halkapınar İstasyonundan başlayacak, Şehitler Caddesi altından ve Kamil Tunca Bulvarı altından devam ederek, Otogar'da sona erecek. Halkapınar'da yer alan mevcut depo sahasına bağlantı yapılacak. - İZMİR