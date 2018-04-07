AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti'nin davasında kendisi, geleceği ve çocukları adına beklenti içinde olmayan yol arkadaşlarına ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bizim samimi dava arkadaşlarına ihtiyacımız var." dedi.

Şengül, partisinin Foça İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine dikkati çekerek, "Hiçbir bürokrat benim ilçe başkanımı ezemez, görmezden gelemez. Benim ilçe başkanım sokağa çıkınca dimdik yürüyecek, biz de arkasında duracağız." diye konuştu.

İzmir il kongreleri 28 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla il kongresi yapmayı planladıklarını dile getiren Şengül, şunları kaydetti:

"Özellikle herkesi davet ediyorum çünkü kongrelerimizde inanılmaz sürprizlerimiz var, damgalarımızı vuracağız. Bu yüzden kimseye randevu vermeyin. AK Parti ile Türkiye dünyada saygınlık kazandı. Artık özgüvenimiz var. Liderimiz gücünü bizden alıyor, biz ne kadar arkasında durursak, liderimiz o kadar güçlü olur. AK Parti davasında kendisi, geleceği ve çocukları adına beklenti içinde olmayan yol arkadaşlarına ihtiyacımız var. Bizim samimi dava arkadaşlarına ihtiyacımız var. Eğer bu davaya inanıyor ve samimiysen, sana hangi görev verilirse verilsin yapacaksın, verilmiyorsa kendine görev çıkaracaksın."

Şengül, kongre bittikten sonra Foça ilçe teşkilatından büyük bir çaba istediğini belirterek, "Foça'da girilmedik ev, çalınmadık kapı kalmayacak. Bu vatanın evlatları nasıl 15 Temmuz'da sokaklara inip bu hainlere karşı canını ve göğsünü siper ettiyse bu partiyi kuranlar bu partiyi kimseye yedirmez." ifadelerini kullandı.