AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 ilçeye eşit hizmet ilkesiyle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Şengül, yaptığı açıklamada, kendisini ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi'nin takip ettiği konularla ilgili destek isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na AK Partili ilçe belediyelerinin büyükşehirden taleplerinin yer aldığı bir dosya verdiğini ifade etti.

İzmir'de 22 ilçenin CHP'li, 7 ilçenin AK Partili, 1 ilçenin de MHP'li başkanlar tarafından yönetildiğini kaydeden Şengül, "Büyükşehir Belediyesi'nin 30 ilçeye eşit hizmet ilkesiyle hareket etmesi gerekiyor. Bunların birbirinden ayrılmaması lazım. Biz Belediye Başkanlarımızla görüştük, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerinin yer aldığı bir dosya hazırladık ve Sayın Kocaoğlu'na verdik. Bunların takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu talepler yerine getirilirse hiç çekinmeden herkesin huzurunda kendilerini tebrik ederiz, eğer yerine getirilmezse de burada bir ayrımcılık yapıldığını düşünür ve kendilerini hemşehrilerimize şikayet ederiz." ifadelerini kullandı.

-İzmir'in en büyük şansı Binali Yıldırım

Şengül, İzmir'in en büyük şansının Başbakan Binali Yıldırım olduğunu belirterek, kentin meselelerine vakıf, şehri çok iyi tanıyan, sorunları ve çözüm önerilerini iyi bilen bir ismin başbakan olarak görev yapıyor olmasının önemini vurguladı.

Başbakan Yıldırım'ın İzmir'in üzerine titrediğini kaydeden Şengül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz yaşadığımız bu kenti daha da güzelleştirmek, İzmir'i marka şehir haline getirmek için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dır. Kendisine müteşekkiriz."