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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu

AA / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Seferi ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Seferi ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve partililer tarafında karşılanan Sürekli, Kaymakam Naci Aktaş'ı ziyaret etti.

Mahalle muhtarlarıyla görüşen Sürekli, ardından Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Seferihisar Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret ederek Ahilik Haftası'nı kutladı.

Oda üyelerinin sorunlarını dinleyen Sürekli, "Seferihisar'da önemli bir sorun var ve öğrenci servisi ihalelerine esnafımızın girmediğini öğrendik. Bunun ile ilgili çözüm üretmeliyiz." dedi.

Seferihisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Fehmi Abacı da bu yıl ilk kez yapılan bir uygulama ile başka işte çalışmaya müsaade edilmediğinden bu konu ile ilgili mağduriyet giderilirse servis sorununun kalkacağını dile getirdi.

Abacı, "İZTAŞIT üyesi olan ve pilot bölge seçilerek İzmir'de ESHOT Müdürlüğü ile ortak çalışmaya başlayan minibüsçülerde iki yıldır zor günler geçiriyor ve maddi sıkıntı çekiyorlar." dedi.

Esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarında sorunlarını dinleyen Sürekli, ilçe sakinlerinin en çok bozuk yollardan şikayetlerini dillendirmesi üzerine, "İnşallah bu dertler bitecek." ifadelerini kullandı.

TOKİ'lerde büyük yol katedildiğini belirten Sürekli, "Seferihisar için planlanan TOKİ konutlarında birinci etabı tamamlanıyor. Biz Seferihisar halkının en iyi şekilde yaşam standartlarına kavuşmasını canı gönülden istiyoruz. Esnafımızın her zaman yanındayız. Destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Eski Seferihisar Belediye Başkanı ve önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Hamit Nişancı'yı ziyaret eden Sürekli daha sonra, önceki dönem Seferihisar Gençlik Kolları Başkanlığı yapan ve babasını kısa süre önce kaybeden Yiğit Gediz'e taziye ziyaretine bulundu.

Sürekli, ziyaretlerin ardından Seferihisar AK Parti Bölge Mahalle Başkanları ile toplantı yaptı.

AA / Cemrecan Tutar - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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