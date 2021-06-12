AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karaburun'da vatandaşlarla buluştu
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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karaburun'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karaburun'da vatandaşlarla buluştu
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karaburun ilçesinde muhtarlar, esnaf ve ziraat odası temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karaburun ilçesinde muhtarlar, esnaf ve ziraat odası temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sürekli'nin ilçe sakinleriyle sorunları konuştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Karaburun'un 100 yıllık su sorununu 5 baraj inşa ederek çözdüklerini, ulaşımla ilgili yatırım sözlerini tuttuklarını bildirdi. TOKİ'nin deprem konutları çalışmasının sürdüğünü belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerin icraatları ise çatı katı ruhsatında olduğu gibi vatandaşın kazandığı hakkının elinden alınması, ruhsat tahsilatlarından, terör örgütü savunucularını misafir etmekten öteye geçmiyor. Karaburun'u biz sırtlanıyoruz, onlar ihmal ediyorlar. İnanıyorum ki ilçemiz; bu gidişata 2024'te dur diyecek."

Sürekli, ilçede inşaat ruhsatını alarak çatı katı olan bina yapanların oturma ruhsatını alırken astronomik bedeller ödemek zorunda kaldığını belirterek, "Sadece çatı katından değil, bunanın tamamından metrekare başına 300 lira istiyorlar ki 100 metrekarelik bir bina için 30-40 bin liralık bir fatura. Bu insanlar, geçtiğimiz dönem belediyeye güvenerek çatı katlı bina yapmak için ruhsatlarını alarak harçlarını ödemişler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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