AK Parti İzmir Dünya Kadınlar Gününde 30 ilçede sahadaydı

AK Parti İzmir il ve ilçe teşkilatlarında, ana kademe, kadın ve gençlik kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 30 ilçede gün boyu kadın buluşmaları yaptı. Tam kadro sahaya inen AK Partili yöneticiler; tarlalarda, pazarlarda, iş yerlerinde ve sokaklarda karanfil dağıttı, kadınlarla sohbet etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, günün ilk programı olan İzmir Milli Piyango ve Şans Bayileri Esnaf Odasının düzenlediği etkinliğin ardından, Konak Meydanı'nda karanfil dağıtarak İzmirli kadınların gününü kutladı. Onlarla uzun süre sohbet eden Başkan Sürekli, daha sonra Tüm Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Genel Merkezi Başkanı Ersen Ergun'u da ziyaret ederek, dernek yöneticileri aracılığıyla tüm şehit annelerine tebrik ve destek mesajını iletti.

30 ilçede tam gün etkinlikler devam ederken, Konak, Bayraklı ve Bornova ilçe teşkilatlarının Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinliklerine katılan Başkan Sürekli verdiği mesajda, "Bizler sadece bir gün değil, her gün ve her an kadınlarımızın yanındayız; ancak bugünün vesilesi ile 30 ilçemizde eş zamanlı gerçekleşen etkinliklerle büyük bir sinerji yakalamış olduk. Kadın emeği neredeyse; AK Parti İzmir oradaydı. Bir kez daha kadınlarımızın günlerini tebrik ediyorum. Şehitlerimizin annelerine ve eşlerine minnet ve saygılarımı sunuyorum. İzmirli kadınlarımızın hiç şüphesi olmasın ki, bu buluşmalar artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

30 ilçede teşkilat tarladan pazar yerine sahadaydı

AK Parti İzmir'in 30 ilçede sabah saatlerinde başlayan Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında; Menemen, Menderes, Bayındır, Kiraz, Ödemiş İlçe teşkilatları, tarlalarda çalışan çiftçi kadınları ziyaret etti. Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Karşıyaka Çarşı'da teşkilatı ile birlikte kadınlara karanfil dağıtırken; Selçuk ve Gaziemir İlçe Teşkilatı kadın muhtarları tek tek ziyaret etti. Çiğli ve Aliağa teşkilatı kadın sağlık çalışanlarını ve hasta yakınlarını hastane bahçelerinde yalnız bırakmadı. Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, kadın çiftçilerle buluşurken, kadın esnaflarla aynı masada toplandı. Pazarcı kadınlarla buluşan Bergama teşkilatı ise onlarla tezgah başına geçerken; Foça ve Buca teşkilatı ise sabah kahvaltısında kadınlarla bir araya geldi.

Bornova Gençlik Kollarının ev sahipliğinde, Ege ÜNİAK tarafından hazırlanan Dünyaya Yön Veren Kadınlar Sergisini de ziyaret eden Başkan Kerem Ali Sürekli, şöyle devam etti:

"Bugün AK Nokta'lar yüzlerce kadınımızı ağırladı. AK gençliğin ev sahipliği yaptığı sergi ise görülmeye değer. Başta kadınlarımız olmak üzere herkesin eline, yüreğine sağlık. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi; Bayraklı, Karabağlar, Konak ve Narlıdere teşkilatları da gün boyu alandaydı, kamu kurum ve kuruluşlarını da ziyaret ederek kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı. Seferihisar teşkilatı, mandalina bahçelerinde çalışan kadınları unutmazken; Balçova, Beydağ, Bornova, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Torbalı, Tire ve Urla ilçe teşkilatları da sokak sokak dolaşıp, kadınlara çiçek dağıttı. 30 ilçede AK Parti teşkilatları, sabahın erken saatlerinden başlayarak, gün boyu kentin her köşesinde İzmirli kadınlarla bir aradaydı." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı