AK Parti İzmir'den "Girişimci Roman Kadınları" buluşması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İzmir'den "Girişimci Roman Kadınları" buluşması

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
AK Parti İzmir'den 'Girişimci Roman Kadınları' buluşması

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Roman kadınlarının girişimleri ile İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'ye örnek olmasını hedeflediklerini belirtti.

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı
Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Roman kadınlarının girişimleri ile İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'ye örnek olmasını hedeflediklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Sosyal Politikalar İl Başkanlığı tarafından "Girişimci Roman Kadınları İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Roman kadınlarını başarılı birer girişimci yapma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Bu toplantının henüz başlangıç olduğuna işaret eden Bekle, şöyle konuştu:

"Roman kadınlarının girişimleri ile İzmir'den başlayarak Türkiye'nin tamamına örnek, rol model olmalarını istiyoruz. Milletvekiliniz olarak emrinizdeyim. Hep beraber ortaya bir başarı hikayesi çıkaralım. Bizim mahallelerimizde yoksulluk hikayelerini çok dinledik, sıra başarı hikayeleri anlatmaya geldi. Bizim bir hayalimiz var ve sizleri de ortak edip gerçekleştireceğimiz bir yol haritası çıkarmak istiyoruz. Sizlerin söyledikleri bize yol haritası verecek. Yapacağınız girişimlerde tüm bakanlıklarımız da taşın altına eline koyacak ve bizlere desteklerini verecekler."

Mayıs ayında Uluslararası Roman Kongresi organize etmeyi planladıklarını ifade eden Bekle, "İzmir'de yapacağımız bu kongre ve yapacağımız istişareler sonucu bir yol haritası çıkacak." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Roman vatandaşların iş dünyasına daha aktif katılmaları için seferber olduklarını söyledi.

Roman vatandaşların eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal gibi hizmet alanlarından yararlanma kalitelerini artırmaya gayret ettiklerini belirten Sürekli, "Milletvekilimiz Cemal Bekle öncülüğünde başlatılan girişimci roman kadınları projesiyle çok sayıda başarı hikayeleri yazılacağına eminim. Ülkemizin önemli rengi olarak gördüğümüz Roman vatandaşlarımızı her alanda destekleyerek, iş dünyasında etkin rol almaları için seferber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Roman kadın girişimciler, talep ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti İzmir'den "Girişimci Roman Kadınları" buluşması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:31:36. #1.14#
title