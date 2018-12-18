AK Parti İzmir'de 7 İlçe Başkanı Atandı

AK Parti'de belediye başkan adaylığı için istifa eden Gaziemir, Buca, Balçova, Bergama, Beydağ, Bayındır ve Çiğli ilçe başkanlarının yerlerine atanacak isimler belli oldu.

AK Parti İzmir'de belediye başkanlığına aday olmak için boşalan ilçe başkanlıkları koltuğuna yeni isimler getirildi. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, ilçe başkanlığı isimleri için Ankara temaslarının ardından atamalar gerçekleşti. Yapılan atamalara göre Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol, Beydağ İlçe Başkanı Gülşah Çete, Buca İlçe Başkanı Ali Boyla, Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya oldu. İstifa eden diğer ilçe başkanlık atamaları için ise değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi.

AK Parti İzmir'de belediye başkan aday adaylığı için Gaziemir İlçe Başkanı Nazmi Yılmaz, Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan, Bayraklı İlçe Başkanı Özgür Hızal, Güzelbahçe İlçe Başkanı Burcu Dereci, Balçova İlçe Başkanı Evrim Özen, Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, Beydağ İlçe Başkanı Ogun Aydoğdu, Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, Bayındır İlçe Başkanı Uğur Demirezen, Tire İlçe Başkanı Selman İçelli ve Çiğli İlçe Başkanı Mesut Demirkaya görevlerinden istifa etmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA