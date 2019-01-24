AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: "İzmir olarak dünyayı takip edemedik"

"Dünyanın en avantajlı şehrinin bir hikayeye ihtiyacı var"

"5 senelik sürede Antalya ve Bursa ekonomik büyüklük anlamında İzmir'in önüne geçecek"

İZMİR - Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulları Ortak Toplantısına katılan geçmiş dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci; İzmir olarak dünyadaki üretim kabiliyetleri ve gelişimleri takip edemediklerini, 5 senelik sürede Antalya ve Bursa'nın ekonomik büyüklük anlamında İzmir'in önüne geçebileceğini belirterek, "Dünyanın en avantajlı şehrinden bahsediyoruz. İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var" dedi.

Geçmiş dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, EİB Yönetim Kurulları Ortak Toplantısına katıldı. Türkiye'nin devasa projelerinin İzmir'e doğru gittiğini belirten Zeybekci, "21. yüzyıl İzmir'inin, 21. yüzyıl Türkiye'si ve 21. yüzyıl dünyasında saydığım tüm fonksiyonları yüklenebilmesi için tüm projeler devam ediyor. İzmir 15 sene önce Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiydi. Bugün 3. büyük ekonomisi haline geldi. Türkiye çok farklı kabiliyetlere doğu gitti. Maalesef biz Ege olarak, İzmir olarak takip edemedik dünyayı. Dünyadaki üretim kabiliyetlerini, gelişimleri takip edemedik. Bu noktada 5 senelik sürede Antalya İzmir'in önüne geçecek ekonomik büyüklük anlamında. Aynı sürede Bursa'nın da İzmir'i geçme gibi bir durumu var. Dünyanın en avantajlı şehrinden bahsediyoruz. İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var. İzmir'in, 21. yüzyıl dünyasında kendini nereye koyduğunun tanımını hep beraber yapmaya ihtiyacı var. Bunu yaparsak gerisi teferruat haline gelecektir" diye konuştu.

"En yatkın şehir İzmir"

Dünyadaki değişime dikkat çeken Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyadaki ekonomik ağırlık merkezi Amerika'nın ortasından, doğu Amerika'ya; Atlantik ortasından, Avrupa batısına; Avrupa ortasından şimdi Türkiye'nin olduğu yere geldi. Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ağırlığı etkisiyle ekonomik ağırlık noktası buraya geliyor. Dünyadaki ticaretle ilgili alışkanlıklar gelişiyor. Bloklar yeniden kuruluyor. Ticari, ekonomik anlamda yeni bir dünya kuruluyor. İnanılmaz bir hız dünyasındayız. Ertesi gün gazetedeki haberleri okuyacak kadar sabrımız kalmadı. Bilgi dünyasında yaşıyoruz. Dünya ikiye ayrıldı; bilgiyi üreten ve tüketen. Tüketenler yönetilenler; bilgiyi üretenler ise yönetenler. Dünyadaki bütün oluşumların olduğu yerde İbn-i Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Coğrafyamız bizim kaderimiz. Dezavantajlarımız var ama en güzel coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. İnsanların elektronik ticarette '46 saatte ürünü sende yapabilirim' rekabeti 12 saate inecek. Onun için de dünyadaki odak merkezleri, servis merkezleri olacak. Avantajı gördükten sonra gelişen dünyadaki yer almayla ilgili hamlelerine en yatkın şehir İzmir."

"Ege'den 13,3 milyar dolar ihracat"

Toplantıda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi de, EİB'in 2018 yılı faaliyetlerini anlattı. Eskinazi, şunları söyledi: "Aralık sonu itibariyle ülkemizin ihracatı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 7'lik artışla 168 milyar dolar olarak gerçekleşti. Biz Ege'den 13,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bizim ihracat artış oranımız ülke genelinin neredeyse iki katı üzerinde, yüzde 13 olarak gerçekleşti.80. yaşımızda bu rekorda payı olan tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. 12 birliğimizin tamamı 2018 yılında ihracatını arttırma başarısı göstererek tarihi başarıya ortak oldu. İhracatımızın ülkemizin toplam ihracatındaki payı yüzde 8,5 olarak gerçekleşirken, tarım sektörleri ihracatındaki payımız yüzde 22'yi aştı. Böylece tarım ürünleri ihracatında Birliklerimizin liderliği bir kez daha perçinlenmiş oldu. Almanya yine geleneksel olarak en çok ihracat yaptığımız pazar oldu. Almanya'ya, ülke genelinde yaklaşık 16, Ege'de ise yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılında Ege olarak bin 354 firmamızı ihracat camiamıza kazandırdık. Böylece 2018 yılında bil fiil ihracat yapan üye sayımız 7 bin 460 olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığımızca ihracata yönelik sağlanan devlet desteklerinden 273 milyon TL'lik kısmının üyelerimizce kullanmasına aracılık ettik."

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İHA