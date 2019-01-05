AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci: "31 Mart'tan sonra İzmir projelerimiz tamamlandığında 100 yılın projelerine hazır hale gelecektir. İzmir'de gönülleri fethedeceğiz. Önce gönülleri ihya sonra, sonra İzmir'i imar edeceğiz"

-"Kimsenin beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir'in vaktini çalmasına İzmirlilerle beraber müsaade etmeyeceğiz"

İZMİR - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında konuştu. Nihat Zeybekci, "31 Mart'ta inşallah hep birlikte bir gurur günü yaşayacağız. İzmir, doğuştan dünyanın en güzel şehirlerinden. Ancak bugün İzmir hak etmediği bir yerde. Artık günümüz dünyasında ülkelerin yarışından daha fazla, şehirlerin yarışı var. Allah'ın izniyle İzmir'imiz bu yarışta hak ettiği yere mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Ülkemiz ve dünyanın günümüzde baş döndürücü şekilde değiştiği, geliştiği bugünlerde maalesef İzmir'imiz bahaneler ve mazeretler eliyle bu gelişimi büyük orada ıskaladı. İzmir mazeretler dönemi bitecektir. Sloganımız, 'mazeret yok, yola devam'. 31 Mart'tan sonra İzmir projelerimiz tamamlandığında 100 yılın projelerine hazır hale gelecektir. İzmir'de gönülleri fethedeceğiz. Önce gönülleri ihya sonra, sonra İzmir'i imar edeceğiz. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Gönül kırmayacağız. Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz söz yoktur. Hayat felsefemiz bugüne dek olduğu gibi; yalan söyleyemeyeceğiz, söz verdik mi canımız pahasına tutacağız ve emanete ihanet etmeyeceğiz. Kimse mazeret ve bahane üretmesin. Kimsenin beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir'in vaktini çalmasına İzmirlilerle beraber müsaade etmeyeceğiz. Biz hizmetkar olmaya geldik. İzmir'i almaya değil, kendimizi İzmir'e vermeye geldik. İzmir'e hizmetkarlık görevini Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum." dedi.

Kaynak: İHA