AK Parti İzmir azalan kan stokları için alarma geçti

Pandemi ve Ramazan ayı nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarındaki azalma, AK Parti İzmir İl Başkanlığını harekete geçirdi.

Pandemi ve Ramazan ayı nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarındaki azalma, AK Parti İzmir İl Başkanlığını harekete geçirdi. Sosyal Politikalar ve Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda, 30 ilçeyi kapsayan bir kampanya başlattıklarını duyuran İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tüm üyelerine ve vatandaşlara "kan kardeşliği" çağrısında bulundu.

Pandemi ve Ramazan ayıyla birlikte, Kızılay'ın kan stoklarında azalma meydana geldi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı da, bu durum üzerine harekete geçti. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, stokların azalması nedeniyle "kan kardeşliği" isimli bir kampanya başlattıklarını ifade ederek bağış çağrısı yaptı.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Sürekli, "Ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düşmesi riski artmıştır. Bu hayati meseleye topyekün bir katılımla destek olabilmek için kolları sıvadık. İl ve ilçe teşkilatları yöneticilerimizden başlayarak tüm duyarlı vatandaşlarımızı içine alan bir 'kan kardeşliği' kampanyası başlattık. Bir derde daha deva olabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Bağışçılar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

AK Parti İlçe Teşkilatlarının organizasyonlarının yanı sıra, kanver.org adresi ve en yakın Kızılay şubesinden alınan randevularla kan bağışı yapılabileceğini belirten Başkan Sürekli, randevusu olan bağışçıların, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını vurguladı. Bağışların saat 15.00'dan, 24.00'a kadar yapılabileceği ifade edildi.

"Yardımlaşma senin kanında var"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti teşkilatları ana kademe, gençlik ve kadın kollarının da kampanyaya tam kadro katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Sosyal Politikalar ve Teşkilat Başkanlıklarımız, 'yardımlaşma senin kanında var' çağrısı ile tüm ilçelerimizde üyelerimizi ve vatandaşlarımızı harekete geçiriyor. Pandeminin kan vermeye engel olmadığını, bir tehlike arz etmediğini vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Ülkemizin gururu, dünya ülkelerine örnek, en köklü kuruluşumuz olan Kızılay ile birlikte ilçe ilçe çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz, ilçelerimizde belirlenen noktalar dışında doğrudan Kızılay şubelerine ve kanver.org sitesine de başvurup randevu alabilirler."

"Empati yapmalıyız"

Başkan Sürekli, herkesi empati yapmaya davet ederek, "İnsan sağlığı çok değerli. Hastalıklar hepimizin kapısını çalıyor, çalacak da. Bugün bir başkasının yaşadığı kan ihtiyacı yarın bizim ihtiyacımız olabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Empati yaparsak, harekete geçmemiz kolaylaşır. İzmirli hemşerilerimiz her zaman bu tür toplumsal duyarlılık gerektiren konularda ön safta yer alır. 'Ben' değil, 'Biz' diyebilen özel bir şehirdir İzmir. Kampanyamıza da hassasiyet göstereceğinden ve destek vereceğinden şüphemiz yok. Bu zor zamanları aynı yere yumruk vurarak birlikte aşacağız. İnanıyoruz ki; kurallara, tedbir ve kısıtlamalara uymayı sürdürerek salgınla mücadelemizi başarıyla sonlandıracağız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı