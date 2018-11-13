AK Parti İzmir Adayı Olarak Adı Geçen Özgener'den Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den ismi geçen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TBMM'de oda başkanlarını seçilmemesi halinde göreve geri dönmelerine ilişkin kanun teklifini kendisi için hazırlandığı iddialarından ve isminin siyasi tartışmalara alet edilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için AK Parti'den adı geçen Mahmut Özgener, adaylıkla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. Özgener, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifini hatırlattı.

"Hiçbir milletvekili kişiye özel yasalar çıkarmaz"

Sosyal medya organlarında çıkartılan yasanın farklı siyasi görüşe mensup insanlar tarafından "Yasanın, Özgener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının önünü açmak için hazırlandığı" iddialarını anımsatan Özgener, "Yüce Meclisimizde görev yapan hiçbir milletvekilimizin kişiye özel yasalar çıkarmak gibi hesaplar içinde olamayacağını hatırlatırım. Bununla beraber yasanın içeriğine ve getirdiği düzenlemeye katılmadığımı özellikle belirtmek isterim. Hazırlanan düzenlemenin ülkemizde seçim süreçlerini yeni tamamlamış olan birçok odanın yürümekte olan çalışma ve işleyişlerinde önemli duraksama ve belirsizliklere yol açabileceği düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

"Siyasi tartışmalara alet edilmek beni çok üzdü"

Büyükşehir adaylığı için isminin kendisi dışında geliştiğini belirten Özgener, şunları kaydetti:

"İzmir Belediye Başkanlığı için hakkımda uzun süredir devam eden spekülasyonların, ismimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum. İzmir Ticaret Odası Başkanlığı, kentimizin ve bölgemizin büyük bir teveccüh göstererek beni layık gördüğü, kendim ve odamız adına hedefler koyduğum, devam etmekten büyük bir mutluluk duyduğum bir görev... Bu önemli göreve konsantre olduğumu, odamızın bütün organlarıyla ve değerli üyeleriyle başlattığımız değişim hamlesine odaklandığımı, ismimin çevresinde yapılan spekülasyonların tamamen benim dışımda geliştiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." - İZMİR