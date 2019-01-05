AK Parti İzmir Aday Tanıtım Töreni

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve diğer illerde millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını bir kez daha ortaya koyacağını söyledi.

Yıldırım, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerini Nihat Zeybekci ve 30 ilçe belediye başkan adayının zaferiyle tamamlayacaklarına inandığını belirtti.

Yıldırım, "Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. İnşallah İzmir'de ekilen tohumlar meyve verecek ve 1 Nisan sabahı İzmir'de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir'de de coşkulu ve heyecanlı bir gün yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından biraz sonra ilan edilecek adaylarımızın hepsi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçesinde seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız. Her birinize Rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Bu vesile ile belediyecilik konusunda İstanbul'da çığır açan lider olarak zatıalinizin vizyonu bizler için rehber olacaktır."

Belediye başkan adaylarının tamamının sahada yapacakları çalışmalarla İzmirlilerin gözüne ve gönlüne gireceklerini dile getiren Yıldırım, 85 gün sonra elde edilecek büyük zaferin müjdesini Halkapınar Spor Salonu'ndaki coşkudan anladığını söyledi.

Yıldırım, sevgi ve samimiyetin dalga dalga bütün İzmirlileri kucaklayacağına inandığını belirterek, bugüne kadar İzmir'de AK Parti'ye hizmet vermiş tüm il başkanlarına, milletvekillerine ve parti üyelerine teşekkür etti.

Binali Yıldırım, "Önce ülkem ve milletim diyen MHP'li kardeşlerimizle birlikte alacağımız neticenin İzmir'e, İzmirli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde ve diğer illerimizde demokrasinin daha da güçlenip millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını bir kez daha ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'in 5 bin yıllık tarihiyle hizmetlerin en güzeline layık olduğunu ifade eden Yıldırım, İzmirlilerin AK Parti hizmetlerini Adnan Menderes Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu, İzmir-Ankara Hızlı Treni, İZBAN, Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havaalanı, Konak Tüneli, bölünmüş yollar ve devlet hastaneleri gibi çağ atlatan hizmet projelerinden bildiğini söyledi.

Yıldırım, İzmir'e yakışanın "34 İstanbul 35 İzmir" anlayışı olduğunu ve bunun 31 Mart'ta gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Bu seçimlerin ülkemize, İzmirimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve Nihat Zeybekci Başkanımıza, bütün arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan, Yıldırım'ın, konuşması öncesi kendisini anlatan videonun gösterimi sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Kaynak: AA