Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diğer illerdeki görev dağılımına gelince Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacaklar. Hafta sonuna kadar da aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, vatandaşlara 31 Mart seçimlerinde İzmir'i hizmet siyasetiyle buluşturmaya, tevazu, samimiyet, gayretle, "önce millet, önce memleket" demeye, şehrin geleceğini birlikte inşa etmek için sandıkları patlatmaya hazır olup olmadıklarını sordu.

İzmir'in Şehit Başbakan Adnan Menderes'in emaneti olduğunu vurgulayan Erdoğan, vatandaşlara "İzmir'i yeniden demokrasinin kalesi haline getirmeye var mıyız?" dedi.

Bu kez İzmir'in bir başka olacağını ve tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacağını ifade eden Erdoğan, "Bu defa İzmir, vesayetçilere, darbecilere, terör sevicilere karşı Hakk'ın ve halkın yanında olacak, ben buna inanıyorum." diye konuştu.

"İzmir'in üzerine bir karabasan gibi çökmüştür"

Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde İzmir'in ayrı ve özel bir yeri olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde çok partili siyasi hayata geçiş denemelerinin hepsinde de İzmir, milli iradenin yanında dört elle sarılarak yer almıştır. Fethi Okyar'dan Adnan Menderes'e kadar ülkemizde demokrasi mücadelesi veren kim varsa İzmir hepsine sahip çıkmıştır. Bugün dönüp baktığımızda İzmir'e en fazla zararı tek parti dönemi zihniyetinden bir türlü kurtulamayan CHP'nin verdiğini görürüz. Dillerinden halkçılığı eksik etmeyen ama zihinleri ve icraatlarıyla adeta halka husumet besleyen bu parti İzmir'in üzerine bir karabasan gibi çökmüştür. CHP'nin yaptığı tek iş, tarihte medeniyetin, kültürün, sanatın, ticaretin merkezi olarak nam salan İzmir'i tek parti devrinin bağnazlığına mahkum etmek olmuştur."

Erdoğan, özellikle mahalli idarelerde de İzmir'in CHP yönetimleri döneminde her alanda gerilediğini ve Türkiye ortalamasının altında kaldığını dile getirdi.

İzmir'de aslında belediyelerin sorumluluğunda olan pek çok yatırımı da son yıllarda bakanlıkların yapmak zorunda kaldığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak güzel İzmir'i tek parti zihniyetinin vesayetinden kurtararak yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol şehirlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. CHP'li vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin İzmir'i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim. İnanıyorum ki siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Bunun içinde tamamı yalandan, yanlıştan, çarpıtmadan oluşan, korku siyasetiyle İzmir'i adeta esir almış durumdalar."

Başörtülü ve başı açık kişilerin hep birlikte salonda AK Parti çatısı altında olduğuna işaret eden Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık. Ama siz, CHP zihniyeti olarak musallat oldunuz. Yaşam tarzı, irtica, laiklik diyerek, İzmirlinin iradesine ipotek koydular. İşte 31 Mart'ta siz bu yanlış iradeyi ben inanıyorum ki siz tersine çevireceksiniz." diye konuştu.

Sadece İzmir gibi birkaç yerde CHP'nin yalanlarının etkisiyle bu meselelerin hala gündemde olduğunu anlatan Erdoğan, halbuki AK Parti'nin 16 yılı geride bırakan iktidar döneminin ortada olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Nerede, kim acaba giyiminden, kuşamından, düşüncesinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı?" diye sordu.

Şimdi, Cumhur İttifakı'yla oluşan bir yapı olduğunu, ve Cumhur İttifakı'yla 31 Mart'a gidildiğini hatırlatan Erdoğan, "AK Parti terör örgütlerine, terörist sevicilere karşı acımasızdır. AK Parti içeride de dışarıda da terörü kazımıştır, kazımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, vatandaşlara şöyle seslendi:

"İzmir, 31 Mart'ta İzmir'in kaderini değiştirmeye var mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşarak bu kaderi değiştirmeye var mıyız? 31 Mart'ta İzmir'i AK Parti'nin belediyecilik başarılarıyla buluşturmaya hazır mıyız? 31 Mart'ta İzmir'de hizmet belediyeciliği meşalesini yakmaya hazır mıyız? 31 Mart'ta İzmir'de gönül belediyeciliğini iktidar yapmaya hazır mıyız?"

AK Parti olarak 31 Mart seçimleri için hazırlıkları erkenden başlattıklarını ve birkaçı dışındaki büyükşehir ve il belediye belediye başkan adaylarını da açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da ilçe adaylarını da ilan ettiklerini söyledi.

Erdoğan, bugün İzmir'deki ilçelerin adaylarını da milletle paylaşacaklarını, Denizli'nin Büyükşehir Başkan adayı ve ilçelerini de pazar günü Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer illerdeki görev dağılımına gelince salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacaklar. Hafta sonuna kadar da aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız. Aday tanıtımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde belediyelerimizde milletimize vereceğimiz hizmetlerin çerçevesini ifade eden manifestomuzu da tüm Türkiye'ye açıklayacağız. Böylece seçim öncesi hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz ve tüm gücümüzle sahaya çıkmaya hazır hale geleceğiz."

Erdoğan, konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayarak tek tek sahneye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında İzmir'in 5 ilçesinde MHP adaylarını tanıtacaklarını açıklarken, "Cumhur İttifakı'nda bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız birlikte çalışacağız" dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarından Aliağa'da Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Bugüne kadar hizmet bayrağını görev yaptıkları yerlerde dalgalandıran belediye başkanlarına teşekkür eden Erdoğan, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın tüm adaylarına şimdiden başarılar diledi.

Konuşmasının sonunda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'yi de çağıran Erdoğan, açıklanan tüm adaylarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Notlar

Halkapınar Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı için İzmir'in çeşitli ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu.

AK Parti İl Başkanlığı yetkilileri, Halkapınar Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısına yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Toplantı dolayısıyla salonda kurulan dev platformda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğraflarının yanı sıra "Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Sonra Memleket" sloganı yer aldı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, "Kavgan kavgamız ant olsun, gençliğimiz davana feda olsun", "Sevemez kimse seni bizim sevdiğimiz kadar", "AK kadınlar yorulmaz reisini bırakmaz" yazıları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin yanı sıra TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci için hazırlanan fimlerin gösterildiği programda, Binali Yıldırım, Nihat Zeybekci ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengün birer konuşma yaptı.

Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın İzmir ilçe belediye başkan adayları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hamza Dağ, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA