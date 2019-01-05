Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı Ocak ayında 2 milyar 35 milyon lira tarımsal destekleme fark ödemesi yapılacağını bildirdi.

Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, İzmir'de 21 yol projesiyle, yolculuk süresini 3,5 saate düşürecek İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının inşasının sürdüğünü, Aliağa-Çandarlı-Bergama ve Çandarlı Limanı arasında yeni bir demir yolu bağlantısı yapmak için çalışmalara başladıklarını, 3 yıla kadar bu projeyi tamamlamayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Ödemiş-Kiraz arasına hızlı tren hattı yapmak için hazırlıklara başladıklarını bildiren Erdoğan, Bergama-Soma arasına da hızlı tren hattı yapmak için kolları sıvadıklarını ifade etti.

Kemalpaşa Lojistik Köyü'nün, Torbalı Kemalpaşa Alsancak Limanı demir yolu hattıyla bağlantısını sağlamak için çalışmalara başladıklarını aktaran Erdoğan, "Bu demir yolu hattıyla, limana gelecek yüklerin taşınmasında şehir merkezini baypas edecek yeni bir güzergah oluşturuyoruz. İzmir'e yapacağımız maliyeti yaklaşık 3 katrilyon lira olan toplam 5 istasyondan oluşan Halkapınar Otogar Metro hattının en kısa sürede ihalesini yapıp, yapımına başlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, göreve geldiklerinde İzmir'in çürük bir havalanının bulunduğunu ifade ederek, "Havalimanı değil, havalimanını biz yaptık. Ne olarak? Adnan Menderes olarak. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenilemiştik. Ardından İzmir'in ikinci havalimanı olacak Çeşme-Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı'nın inşasına başladık. İnşallah seneye onu da hizmete alıyoruz." dedi.

Son 16 yılda 28 baraj ve 8 gölet inşa ederek İzmirlilerin hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, "İzmir'in içme suyu problemini biz çözdük. Barajı yaptık, suyu getirdik. Halbuki büyük şehirlerde su sorununu büyükşehir belediyeleri kendilerinin çözmesi gerekir. Ben geldim, İstanbul susuzdu. Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu, CHP'li belediyeden aldı. ve sektörler oluşmuştu, bidonlarla herkes su taşıyor, küvetlerde su biriktiriliyor, bu şekilde İstanbul temizleniyordu. İstanbul'a dağları delerek suyu getirdik." ifadelerini kullandı.

"İzmirli çiftçilerimize toplam 3,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilen sulama tesisleriyle İzmir'de 525 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını bildirdi.

Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 129 bin dekar münbit araziyi daha sulamaya açacaklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"İzmirli çiftçilerimize toplam 3,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal 'Çiftçi aç, susuz ne yapacak' diyor ya. Verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar 2019 yılı Ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini veriyorum.

Fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 269 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira, diğer desteklemeler 167 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 35 milyon lira. Bay Kemal, bundan sonra bir daha 'Çiftçiye ne verdin' demezsin. İşte sana çiftçiye ne verdiğimizi resmen resmi ağızdan açıkladım. Seninki resmi değil, gayriresmi."

"İzmir'i hesapsız seviyoruz, hizmetlerimizi de hesapsız yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü'ndeki alana millet bahçesi yapmak için çalışmalara başladıklarını bildirerek, 290 bin metrekare alana yapılacak millet bahçesinin proje çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İzmir'e yaptıkları yatırımları bir başka hesapla yapmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz İzmir'i hesapsız seviyoruz, hizmetlerimizi de hesapsız yapıyoruz. Hem de o kadar hesapsız seviyoruz ki belediyelerin yapmaları gerekip de beceremedikleri işleri dahi biz üstleniyor, tamamlıyoruz. Hangi partiden olursa olsun." dedi.

Erdoğan, İzmir'in bugün mahzun kalmasına gönüllerinin rıza göstermediğini vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İşte Güneydoğu'da bölücü terör örgütünün desteğindeki malum belediyeler oraları rezil etti, çukurlar, kanallar neler yapmadılar. Susuz bir Güneydoğu. Biz orayı bile kayyum tayinleriyle onlardan aldık. Tavsiye ederim gidin Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Van'ı, Mardin'i görün. Bakacaksınız ki nerede o eski Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Van. Hepsini değiştirdik, tanımazsınız inanın İzmir'den farkı yok, çok daha güzel.

Dört gidiş, dört geliş yollar, aydınlatmasıyla her şeyiyle çok farklı bir Diyarbakır var. Mardin öyle. İnşallah İzmir'in de bu geri kalmış olan bütün temizlikte, doğal gazda vesaire hepsini Nihat kardeşimle aşacağız. Millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle İzmir çok daha farklı bir konuma gelecek. Büyükşehire belediyecilikten ticarete kadar her alanda hizmet siyaseti konusundaki kıdemine, müktesebatına, birikimine, gayretine inandığım bir arkadaşımızı aday gösterdik. İlçe adaylarımızı aynı hassasiyetle belirledik. İzmir'i marka şehir yapacak projeleri önümüzdeki dönemde inşallah büyükşehir belediyemiz, başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızla hayata geçirecektir."

(Sürecek)

Kaynak: AA