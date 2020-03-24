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Abdülhamit Gül, İYİ Parti, AK Parti, Politika

AK Parti-İYİ Parti görüşmesi başladı

AK Parti ve İYİ Parti heyetleri arasında infaz düzenlemesi ile ilgili görüşme başladı.

24.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:48
AK Parti-İYİ Parti görüşmesi başladı

AK Parti ve İYİ Parti heyetleri arasında infaz düzenlemesi ile ilgili görüşme başladı.

Ak Parti ve İYİ Parti heyetleri infaz kanun teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Cahit Özkan ve Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, İYİ Parti Grup Başkan Vekilleri Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan, Aksaray milletvekili Ayhan Erel, Antalya milletvekilli Feridun Bahşi katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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