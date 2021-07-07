AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU
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AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul Teşkilatı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. ve Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs ve Kore gazileri ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Teşkilatı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. ve Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs ve Kore gazileri ile bir araya geldi. Düzenlenen buluşmada 91. yaşına giren Kore gazisi ile 70 yaşına giren Kıbrıs gazisinin doğum günleri kutlandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü ve Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program daha sonra Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Ahmet Gendikel, KKTC İstanbul Konsolos Birsen İkizer Kalfaoğlu ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve çok sayıda Kıbrıs ve Kore gazisinin ile yakınlarının katıldığı buluşmada konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin bugün dünyaya SİHA ihraç eden bir ülke haline geldiğini söyledi. Bugünkü seviyelere gelinmesinde gazilerin emekleri olduğunu dile getiren Kabaktepe, Türkiye'mizin içinde bulunduğu huzur ve refahın en temel sağlayıcısı siz değerli gazilerimizin Kıbrıs'ta, Kurtuluş Savaşı'mızda, Suriye'de, Irak'ta, Kore'de canlarını feda etmek için yaptıkları mücadelelerdir. Kıbrıs'ı,Kore'yi canlı olarak yaşayan büyüklerimiz olarak sizler daha iyi biliyorsunuz. Kıbrıs'ta bir harekat var. Uçaklarımız var uçaklarımızı havalandırıp askerlerimize yardım etmek istiyoruz ama eskiyen tekerleklerimizi yenilememiz lazım o tekerlekleri satan ilkelerin uçakların kalmaması için tekerlek satmadıklarını bugün de ülkemize yönelen terör eylemlerine karşı mühimmatı satalım mı, satmayalım mı diye aynı tavrı gösterdiklerine şahit oluyoruz. O gün tekerleğini alamayan bir ülkeden bugün dünyaya SİHA ihraç eden, kendi milli muharip uçağını da yapabilecek seviyeye gelen bir Türkiye'nin mimarı da sizlersiniz. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen programda 91 yaşına giren Kore gazisi Ahmet Aydın ile 70 yaşına giren Kıbrıs gazisinin doğum günleri pasta kesilerek kutlandı.

AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU
AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATI, KORE VE KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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