AK Parti Istanbul Milletvekilli Külünk

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde suçlunun belli, suçun sabit ve delillerin ortada olduğunu belirterek, "Bu davaların aylarca sürmesini istemiyoruz. Halk da istemiyor. Bir an evvel bu hainlerin hakkettikleri cezayı bulmasını istiyoruz." dedi.



Külünk, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen, Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin davayı takip etmek üzere geldiği Silivri'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün dünyanın terör ordularının tehdidi ile yüzleştiğini söyledi.



Terör ordularının ortak bir aklı olduğunu hiçbir terör saldırısının amaçsız olmadığını aktaran Külünk, "Mutlaka siyasi bir hedefi vardır." diye konuştu.



Külünk, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kalkışma davalarında psikolojik operasyonla hukuku yok etmek istediğini, dolayısıyla sıradan bir örgütle ve sıradan bir tehditle karşı karşıya olunmadığını belirtti.



Sanıkların mahkemede aymazlıklarına şahitlik ettiğini, yalan tiyatrosunun figüranları gibi rol yaptıklarını vurgulayan Külünk, "Mahkemelerde de aymazlıklarını görüyoruz. Sanki 15 Temmuz hiç olmamış, bu arkadaşlar ya düğünde ya ilaç almak için gitmiş ya başka bir yerde seyahat halindeymiş. Hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Biz bunlara mı Türk devletini teslim edeceğiz. Hiçbir şeyden haberleri yok ama bu adamlar bu devletin en tepesinde, ordumuzu yönetmeye talipler. Bu konuda bizi kandıramazlar, mahkeme heyetini de kandıramazlar. Dolayısıyla bir yalan tiyatrosunun figüranları rollerini yapıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıların 15 Temmuz'un devamı niteliğinde olduğunu dile getiren Külünk, şöyle konuştu:



"İzmir'e Yunanlıları çıkaran güç, FETÖ'yü 15 Temmuz'da ayağa kaldırdı. Aynı güç bizi Musul'dan uzaklaştırmak istedi. Şimdi 15 Temmuz ve devam eden olaylar akışı içerisinde hedefleri şu; Suriye'nin kuzeyinde bir PKK koridoru açmak. Suriye'nin kuzeyindeki Yavuz Sultan Selim Han'ın Selçuklu'dan gelen demografik yapısını Türk devletinin aleyhine değiştirmek istiyorlar. Akdeniz'e PKK'yı çıkarıp, Barzani'yi de bağımsızlık referandumu ile ödüllendirmek ve bu ödüllendirmeyle Suriye'nin kuzeyindeki de facto oluşturmak istedikleri bir yapıyla bize Sevr dayatması içerisindeler. Biz de Suriye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizle Suriye'ye sahip çıkanlarla orada tavır koydukça bizi kilitlemek istiyorlar. İşte bu tehlikeyi görmezsek 'önce vatan' diyemeyiz. Bu tehlikeyi göreceğiz 'önce vatan, önce devlet' diyeceğiz. O nedenle bu terör örgütü bu değerlerin düşmanı bir örgüttür."



"G20 sonrası olayları tırmandırmak isteyecekler"



Almanya'ın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nin önemine dikkati çeken Külünk, "Bunu ilk kez söylüyorum. G20'den sonra olayları tırmandırmak isteyecekler. G20 son derece önemli. Özellikle Suriye eksenli çok önemli. Cumhurbaşkanımızın oradaki temasları çok önemli. Dolayısıyla kritik iki ay yaşayacağız. Bu iki ayda devletin bekasına sahip çıkanlar hangi partiden olursa olsun, önce vatan diyenler, önce bağımsızlık diyenler.... Bu mesele bir parti meselesi değil. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yaşadıklarımız bir parti meselesi değil. Bu devletin çatısı varsa bizim burada durmamızın anlamı var." diye konuştu.



"Bu topraklar son kaledir, bu toprakları düşüremeyecekler"



Vatandaşların tatil rehavetine kapılarak bu konuları ikinci plana atmamasını isteyen Külünk, şöyle devam etti:



"Türkiye tatilden büyük arkadaşlar. Vatan tatilden büyük, devlet tatilden büyük. Bunlar varsa biz varız. Bunlar yoksa ne tatilimizin, ne milletvekilliğimin, ne de servetimin anlamı var. İşini gücünü bırakıp Silivri'deki son derece önemli davaya bir gününü ayırmaktan imtina etmemeliyiz. Bu iki ay çok dikkatli olmalıyız, çok hassas olmalıyız. Çünkü emperyalizm Türkiye'yi teslim almak için, Türk devletini çökeltmek için bu iki aylık süreçte çok daha ileri adım atmak isteyecekler. ve birilerinin de zaten Türkiye'de Sisi beklentisi var. Yani emperyalizme teslim olmuş bir modelleme ile bir 27 Mayıs tekrarı beklentimi var ama bu olmayacak. Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik saldırıların, Türkiye'yi Erdoğansızlaştırmaya yönelik hamlelerin farkındayız. Bunların hepsini aşacağız. Bunu başaramayacaklar, böylemeyecekler asla. Onların unuttuğu bir şey var; Hasbinallah ve ni'mel vekil. İki, Allah'ın eli bu milletin üzerinde. Bu topraklar son kaledir, bu toprakları düşüremeyecekler."



"Bir an evvel bu hainlerin hakkettikleri cezayı bulmasını istiyoruz"



15 Temmuz davalarının uzamasını istemediklerini aktaran Külünk, "15 Temmuz gecesinin suçlunun belli, suçun sabit, delillerin ortada olduğu görüntülerin ortada olduğu bu davaların aylarca sürmesini istemiyoruz. Halk da istemiyor. Bir an evvel bu hainlerin hakkettikleri cezayı bulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.



Türk devletinin büyük bir devlet olduğunun altını çizen Külünk, "Türk devleti o kadar büyük bir devlet ki işgalcileri olağan hukukta yargılıyor. Bunların yargılanması gereken hukuk olağanüstü hukuktur. Bunların yargılanması gereken hukuk vatan hainliği hukukudur. Vatan hainlerine bu devletin anayasasında hangi hukuk uygulanması gerekiyorsa o hukuk uygulanmalıdır. Dolayısıyla bunları normal hukukta yargılamak Türk devletinin büyüklüğünün ifadesidir. Ama bunlar asla normal hukukta yargılanmayı değil, olağanüstü hukukta yargılanmayı hakeden hainlerdir. Milletin sözcüsü olarak yargıya sesleniyorum; aziz millet diyor ki o gecenin davaları bir an evvel Erzurum'daki gibi bitmeli. Hepsi hakettiği cezayı almalı." şeklinde konuştu.



"Dünya hangi tehditle karşı karşıya olduğunun farkında değil"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın dün ABD'ye "Türkiye'nin haklı uyarılarını dikkate almazsanız bu örgüt kendi milletine yaptığı ihanetin aynısını rahatlıkla size de yapar" şeklindeki kritik uyasına da değinen Külünk, şunları kaydetti:



"Sadece Amerika'da değil, dünya hangi tehditle karşı karşıya olduğunun farkında değil. Emperyalizmin tetikçisi bir silahlı terör örgütü ama bütünsel bir terör aklına sahip bir örgütle karşı karşıyayız. Birleşik Arap Emirliklerindeki kürüsel emperyalizmin tetikçisi olan ismini vermeyeceğim şahsın bu örgütle ilişkisine bakmak lazım. Mısır sürecindeki etkisi, 15 Temmuz'daki etkisine bakmak lazım. Bu örgütün elinin değdiği her yer tehdit altındadır. Avrupalılar bugün ellerinin altında tuttukları ve kullandıkları bir örgüt olarak görüyorlar. Bu canavar yarın onları da tırmalayacak. Almanya'yı da, Avusturya'yı da, Belçika'yı da, Hollanda'yı ve İsviçre'yi de tırmalayacak. Avrupalılar şaşıracak ne oldu diye? Çünkü onlar şu anda Türkiye'ye düşmanlık yapan herkese sahip çıktıkları için bünyelerinde nasıl bir düşman taşıdıklarını henüz görmediler. Amerika'da bunun içerisinde tabiki."