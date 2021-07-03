AK Parti İstanbul Milletvekili Sarıkaya, yurda giriş yapan gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı Açıklaması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, yurda giriş yapan gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, yurda giriş yapan gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı.

Sarıkaya, yurda giriş yapmak için sınır kapısına gelen gurbetçilerle sohbet etti. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da ziyarette yer aldı.

Zafer Sarıkaya, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun şekilde gelmeye başladığını söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirten Sarıkaya, "Bu süreçte vatandaşlarımıza her türlü kolaylığın sağlanması için çaba harcıyoruz. İçişleri, Dışişleri, Ticaret, Kültür ve Turizm bakanlıklarımız, Edirne Valiliğimiz ile YTB tüm emeklerini, gayretlerini gösteriyor. Vatandaşlarımızın rahatça seyahat edebilmeleri, aynı zamanda Kapıkule'den ülkemize rahatça giriş sağlayabilmeleri noktasında tüm çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız." diye konuştu.

"Sınır kapısına gelenler belgelerini hazır etmeli"

Sarıkaya, yurt dışından gelen vatandaşlarla ilgili İçişleri Bakanlığının 1 Temmuz itibarıyla genelge yayımladığını hatırlattı.

Aşılanmalarının üzerinden 14 gün geçenlerden test istenmediğini ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Bunun dışında vatandaşlarımızla ilgili olarak, salgına yakalanmış ve 6 ay geçmemişse teste gerek yoktur. Hastalığa yakalanıp tedavilerinin üzerinden 6 ay geçmiş ve tek doz aşılarını vurulmuşlarsa PCR ve antijen testine gerek kalmamaktadır. Bu üç uygulamayı gerçekleştirmemişlerse muhakkak PCR 72 saat önce veya antijen testi 48 saat öncesine geçerli olan belgeyi girişte ibraz etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlar bu belgeleri yanlarında getirmezlerse kendilerine gümrük kapılarında test uygulama imkanı olduğunu söylüyorum havalimanlarında. Ama Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'de test uygulaması olmadığını, vatandaşlarımız aşı ya da test belgelerini getirmemişlerse burada dolduracakları onam formuyla gitmiş oldukları son destinasyonda negatif çıktıklarını ibraz etmedikleri müddetçe izolasyona alınma riskleri olduğunu söylemek istiyorum."

Kapıkule'deki aşılama hizmetinin de devam ettiğini anlatan Sarıkaya, Türkiye'deki 53 havalimanının 36'sında da aşılamanın sürdüğünü vurguladı.

Sarıkaya, yurt dışından geleceklerin giriş bilgi formunu doldurması ve sınır kapısına geldiklerinde formu ibraz etmesi gerektiğini kaydetti.

Yurt dışından gelen vatandaşların pasaport ve diğer belgelerini hazırlayarak Kapıkule'ye gelmelerinin geçiş süresini kısalttığını belirten Sarıkaya, "Yanlarında bulundurmaları gereken para miktarıyla ilgili olarak da uluslararası kaideleri yani 10 bin avronun üzerinde nakdi miktarı yanlarında taşımamaları gerektiğini belirtmekte fayda görüyorum. Çünkü zaman zaman bu konularla ilgili yaşadıkları sıkıntılar bizlere yansıyor. Böyle bir sorun yaşamamak adına vatandaşlarımızın hassasiyetlerini rica ediyorum." diye konuştu.

Sarıkaya, İpsala Sınır Kapısı'nda da ziyaretlerde bulunacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci