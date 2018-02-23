AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner Açıklaması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 'Biz birlikte Türkiye'yiz konulu konferansa konuşmacı olarak katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Afrin'e yönelik düzenlenen zeytin dalı operasyonuna dair, "Afrin'de olmazsak, Türkiye'de olamayız" dedi.

ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Konuşmacı Mehmet Metiner, Afrin Operasyonunun Türkiye'nin sınır güvenliğinin yanı sıra Ortadoğu'da var olma mücadelesinin gerekliliğinden kaynaklandığını söyledi.

"Türk ordusu insanlık mücadelesi veriyor"

Türk ordusunun, tarihten aldığı gelenekle sivillerin yaşamını tehlikeye atmayacak biçimde hareket ettiğini belirten Metiner, "Biz dostluğuyla da, düşmanlığıyla da mertliklerini herkese göstermiş bir milletin çocuklarıyız. Biz istesek şu anda Afrin'in merkezindeydik. Bombalardık, yakıp yıkıp geçerdik. Ama biz köyleri yakıp yıkmak için gitmiyoruz. O köylere tekrardan Türkiye'ye sığınmış zavallı insanları tekrar köylerine gitsinler diye oradayız. İnsanlık mücadelesi veriyoruz" dedi.

"PKK bugün var yarın yok"

Operasyonun uzun sürmesini olumsuz hava ve coğrafi koşullara bağlayan Metiner, "Sınır güvenliğimiz için, devletimizin ve milletimizin bekası için orada bulunuyoruz ama o mücadelemizde başarılı olduktan sonrada bize sığınan Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönsünler diye de mücadele ediyoruz. Bizim Afrin'deki mücadelemiz sadece PKK ve YPG'ye verilen bir mücadele değildir, PKK bugün var yarın yok. Göreceksiniz, yok olup gidecekler. Bütün eli kanlı diktatörler ve eli kanlı terör örgütleri bu coğrafyanın bağrından sökülüp atılacaktır. Afrin'de ne işimiz var diyorlar. Afrin'de olmazsak, Türkiye'de olamayız. Bunu asla unutmayınız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ