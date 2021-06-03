AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a, DSÖ "Dünya Tütünsüz Günü" ödülü verildi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a, DSÖ "Dünya Tütünsüz Günü" ödülü verildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a, DSÖ 'Dünya Tütünsüz Günü' ödülü verildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Tuba Durgut'a, küresel ve bölgesel tütün kontrolüne olan katkılarından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Dünya Tütünsüz Günü Avrupa Bölgesi Ödülü" verildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Tuba Durgut'a, küresel ve bölgesel tütün kontrolüne olan katkılarından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Dünya Tütünsüz Günü Avrupa Bölgesi Ödülü" verildi.

TBMM Halka İlişkiler Binasında düzenlenen törende, Durgut'a ödülü, DSÖ Türkiye Temsilcisi Batyr Berdyklchev tarafından takdim edildi.

Berdyklchev, ödülün, Türkiye'yi tütün kontrolünde örnek bir ülke haline getirme yolunda güçlü bir yasal temelin kabul edilmesi ve fiilen uygulanması konusunda tütün kontrolünde kilit rol oynayan "güçlü liderlik" dolayısıyla takdim edildiğini belirtti.

Durgut'un, Türkiye'de tütün kontrolünün önde gelen sesi olduğunu, önlemlerin kabul edilmesi ve uygulanmasında önemli rol oynadığını aktaran Berdyklchev, bu önlemlerin arasında tütün vergisindeki artış, kapalı alanların sigara kullanımının yasaklanması ve paketlerde düz ambalajların benimsenmesinin yer aldığını söyledi.

Berdyklchev, "Binlerce kişinin hayatını kurtarmış olan tütün kontrolü yasasının uygulanması ve diğer ülkeler için ilham verici başarı modeli ortaya konulduğu için Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Tütün kontrol önlemleri, tütün konusunda eski bir geçmişe ve yerleşik üretim ve kullanım kültürüne sahip olan Türkiye'de işe yarıyorsa her yerde işe yarayabilir demektir. Ortaklığımızın, yüz milyonlarca kadın, erkek ve çocuğunu hayatını tehdit eden küresel tütün salgınının üstesinden gelmesine yardımcı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Durgut da böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı son derece memnun olduğunu ifade ederek, bu çalışmaları büyük bir inançla yürüttüğünü dile getirdi.

Kovid-19 sebebiyle Türkiye'de 45 bin, dünyada 3,5 milyon insanının yaşamını yitirdiğini anımsatan Durgut, şunları kaydetti:

"Fakat yıllardır devam eden tütün pandemisi var ki milyonlarca insanın hayatına mal oluyor. Sağlık Bakanlığımızın turkuaz tablosu gibi bir de tütün pandemi tablosu var. Dünyada her yıl 8 milyon insan, ülkemizde 120 bin vatandaşımız tütün yüzünden hayatını kaybediyor. Bu da her gün 328 vatandaşımızın sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybetmesi demek.

Böylesine büyük ve devam eden pandemiyle mücadele çok önemli. Tabi ki sigara endüstrisinin manipülasyonlarına karşı DSÖ'nün önerdiği politika ve stratejileri var. Türkiye, bu kriterlerin tamamını yerine getiren ilk ülke. Burada kararlılık çok önemli. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir mesafe katettik."

Durgut, tütün salgınıyla mücadelenin bir vatandaşlık ve insanlık görevi olduğunu ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a, DSÖ 'Dünya Tütünsüz Günü' ödülü verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a, DSÖ 'Dünya Tütünsüz Günü' ödülü verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a, DSÖ 'Dünya Tütünsüz Günü' ödülü verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a, DSÖ 'Dünya Tütünsüz Günü' ödülü verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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