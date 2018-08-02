AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Özulaş'ı Ziyaret Etti

Milletvekili Canan Kalsın'ı çiçek ile karşılayarak makamında misafir eden Başkan Şahin, toplu ulaşım sektörü ve Özulaş A.Ş. yeni yönetim kurulu hakkında bilgi verdi.

"DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini ifaden eden ve sektör ile ilgili yapılan çalışmaları anlatan Başkan Şahin, "Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz, İETT, meslek kuruluşları ve değerli milletvekillerimizle diyalog ve uyumlu bir işbirliği içinde çalışacağız ve Hükümetimizin ve sizlerin desteği ile çok daha güzel işlere imza atacağız. Sizleri TBMM çatısı altında sık sık ziyaret edeceğiz" dedi.

"İSTANBUL İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Sıcak ilgiden dolayı teşekkür eden AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, "Başkan Sedat Şahin ve ekibini tebrik ediyorum yeni görevleri hayırlı olsun, güzel bir ekip oluşturmuş esnafımıza ve halkımıza hizmette süreklilik esastır, İstanbul halkına hizmet etmek için daha çok çalışacağız. Başkanımız Sedat Şahin ile birlikte daha evvelki dönemde tanışıyoruz. Meslek kuruluşları ile birlikte sektörümüzün ve şehrimizin geleceği ile ilgili problemleri çözmede ve hizmet etmede memnuniyet duyacağız ve sizlere her zaman kapımız açıktır." dedi.