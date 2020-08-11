AK Parti İstanbul Kadın Kolları Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
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AK Parti İstanbul Kadın Kolları Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarla köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Umarız ki Genel Merkezimizden ve...

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
11.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:15

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarla köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 ilimizden, 922 ilçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez." dedi.

İlhan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarının 81 ildeki ortak suç duyurusuna ilişkin AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu, milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini ve siyasi bir akılla çözmeye çalıştığını ifade eden İlhan, partinin 18 yıldır gerek Türkiye'de gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürüttüğünü, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletin istifadesine sunduğunu dile getirdi.

İlhan, bugüne kadar AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olduklarını, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele verdiklerini anlatarak, "Sözde kanaat önderleri gibi duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem partimizin içinde hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İl Kadın Kolları Başkanı İlhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir." sözünü anımsatarak, Erdoğan'ın bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurup, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olduğunu söyledi.

AK Parti'nin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini anlatan İlhan, "Partimiz, cahiliye devirlerine ait kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durmuştur." dedi.

"AK Kadınlar olarak yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz"

"Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle AK Kadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz." diyen İlhan, şunları kaydetti:

"Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir. AK Kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yakıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez."

Rabia İlhan, din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerin hiç kimsenin tekelinde olmadığını belirterek, "Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız." dedi.

Bu toplantıyı tertip etmelerine neden olan kadınlara yönelik ağır hakaretlerle dolu içeriğin, teşkilatlarda bardağı taşıran son damla olduğunu aktaran İlhan, "İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız." diye konuştu.

"Kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz"

Son 10 yılda dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümle dijital ağlar, akıllı telefonlar, sosyal platformlar, sinema, film ve diziler aracılığıyla yayılan tehlikeli akımlara karşı tedbirleri geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizen İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan görevini yapmaya çalışan kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 ilimizden, 922 ilçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Yine umarız ki binbir zahmet ile ter akıtan, devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye başında kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz."

İlhan, AK Kadınların bugünlere, büyük mücadeleler verip zoru başararak geldiklerini, Türkiye'nin en zor zamanlarında meydanlarda ve en önde yer aldıklarını, 15 Temmuz başta olmak üzere 28 Şubat, 27 Nisan, 17-25 Aralık ve daha nice sıkıntılı günlerde aileleri ile ciddi mücadeleler verdiklerini anlattı.

AK Kadınların asırlardır durdukları yerde olduklarını belirten İlhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibi görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız."

Basın açıklamasına, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Emine Sare Aydın ile İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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