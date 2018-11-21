AK Parti, İstanbul, İzmir ve Ankara Adaylarını Cumartesi Günü Açıklayacak

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, yapılan kritik görüşmeye ilişkin, "Yerelde işbirliğinde önemli aşamadayız. Önemli bir noktadayız. İşbirliği noktasında belli bir model var." dedi.

"CUMARTESİ GÜNÜ 40 ADAYIMIZI İLAN EDECEĞİZ"

Çelik, "Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz " diye konuştu. Ömer Çelik,ayrıca, "Yerel seçim ile ilgili bugün yeni bir durumdayız." dedi.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ARASINDA İTTİFAK GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaklaşık 55 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

İki lider görüşmede, 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak ve işbirliğini masaya yatırmıştı.