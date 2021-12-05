AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı sona erdi
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı'na katılanlar AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe'nin konuşması SAKARYA - AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, Sapanca'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15.
İSTANBUL (AA) - Ak Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı'na katılanlar
AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe'nin konuşması SAKARYA - AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, Sapanca'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.