AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı sona erdi

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı'na katılanlar AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe'nin konuşması SAKARYA - AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, Sapanca'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15.

İSTANBUL (AA) - Ak Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı'na katılanlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe'nin konuşması SAKARYA - AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, Sapanca'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı sona erdi

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı sona erdi

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İstişare Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile...

 Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi

Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title