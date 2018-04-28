Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran seçimleri Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde, parti otobüsünden halka hitap etti.

Bugün işlerinin yoğun olduğunu, içeride hem kongre konuşmasını yapacağını, ardından İzmir'de il kongresini gerçekleştireceklerini ve bazı ziyaretlerde bulunarak akşam döneceğini anlatan Erdoğan, yarın da AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Kongresi, daha sonra Özbekistan ve Kore ziyaretlerini gerçekleştireceğini aktardı.

Uzun ince bir yolda olduklarını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gidiyoruz gündüz gece. Yapacağımız işler çok ama inançla, azimle, kararlılıkla çıktık yola. Durmak yok, yola devam dedik. Aynı şekilde önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Diğer taraftan seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Ardından aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız."

Bütün bunlarla beraber kadın kollarının çalmadık kapı bırakmayacağını dile getiren Erdoğan, kadın kollarına seslenerek, "Kapı kapı dolaşarak İstanbul'un hanımlarıyla el ele yürümeye hazır mıyız?" diye sordu. Partili kadınlar da Erdoğan'a "Evet" diye yanıt verdi.

Çalmadık kapı bırakmayacaklarını daha çok koşacaklarını belirten Erdoğan, "-Şu ilçeye AK Partili kadınlar gelmedi- Kimse bunu söylememeli. Ben diyorum ki AK kadınlar, evelallah her evin kapısını çalar ve oraya broşürünü bırakır. Belki de bir kahve bırakır." dedi.

Eliyle "Rabia işareti" yapan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Benim sizden ricam şudur; bizim bir Rabiamız var. Ama Rabiamızda ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millette ne var? 81 milyon var. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Lazıyla, Romanıyla, Gürcüsüyle, Boşnakıyla, Arnavutuyla 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı ve biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Ayrıma asla müsaade etmedik.

Yok bilmem şu Kürtlerin partisiymiş, şu şunların, yok böyle bir şey bizde. Bu ülkede 81 milyon, bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Yaradılanı, Yaradan'dan ötürü sevmeye devam edeceğiz. Bunun tek temsilcisi de AK Parti'dir."

Tek bayrak vurgusu yapan Erdoğan, "Bayrağımıza eş bir bayrak yok. Rengi, şehidimizin kanından. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisi." dedi.

Erdoğan, 780 bin kilometrekareyle bu vatanı böldürmeyeceklerini ifade ederek, "780 bin kilometrekare bizim. 81 milyon milletimizin. Bunu bilme gayreti içinde olanlar var, bilmeme gayreti içinde olanlar var. Çok bölmeye çalıştılar. Hendekler kazdılar, onlarla beraber kol kola gezenler oldu. Adını da adalet yürüyüşü koydular. Ama kol kola gezdiler. Kimlerle? Bu teröristlerle teröristlerin temsilcileriyle. 24 Haziran, sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacaktır. 780 bin kilometrekarelik bu vatanımızı çok daha müreffeh muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Şu ana kadar geldiğimiz bir nokta, bundan sonra gideceğimiz bir hedef var." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devleti bu ülkede tanımadıklarını belirterek, "Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş... İşte o Pensilvanya'da, başka da onun yanına gitmek isteyenler varsa buyursun gitsinler. Biletlerini de alırız. Yeter ki gitsinler. Biz bize yeteriz. Biz birbirimize aşığız ve bizler birbirimize olan bu sevgiyle toprakları diri tuttuk, dik tuttuk, öyle de tutacağız. Bütün bu Rabiayı gerçekleştirebilmek için ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu gerçekleştirdik mi, bizi kimse bölemez, kimse parçalayamaz."