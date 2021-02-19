AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İnanıyorum ki İstanbul'da 2024'te yine bu davaya inanmış ak yürekli kadınlar çalışacağız ve yeniden İstanbul'u AK belediyeciliğe kavuşturacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İnanıyorum ki İstanbul'da 2024'te yine bu davaya inanmış ak yürekli kadınlar çalışacağız ve yeniden İstanbul'u AK belediyeciliğe kavuşturacağız." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin Türkiye'yi bugünlere getirdiğini söyledi.

Çocukken annesinin gece gündüz demeden çalışmasını bir çocuk olarak anlayamadığını belirten Kaya, "Ne zaman ki genç kız oldum, üniversite yıllarına geldim ve bu ülkede başörtülü kadınlara 2. sınıf muamelesi yapıldı; o zaman annemin niçin mücadele verdiğini, ülkesi ve davası uğruna niçin hizmet ettiğini o günlerde anladım. Ben buradan saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye de şükranlarımı sunmak isterim. Kadın kollarının bizzat kurucularından bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

"Ülkenin kız çocuklarını kıyafetlerinden ötürü ayırmıyoruz"

Kaya, kendilerini üniversitelerin kapılarından dışarı atarak bu ülkenin üvey evladı yapanlara en büyük dersin verildiğini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun liderliğindeki AK Parti kadroları, bu ülkenin bütün vatandaşlarının eşit olduğunu göstererek, hiçbir şekilde kılık, kıyafet, inanç konusunda, bu ülke vatandaşları arasında hiçbir ayrımın yapılmayacağını da göstererek, bu ülkenin bütün kadınlarını hür ve özgür iradeleriyle her türlü eğitim ve çalışma hakkını, eşit bireyler olarak yaşama hakkını, AK Parti iktidarında, her türlü konumda, seçme ve seçilme hakkını elde ederek, mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bu ülkenin kız çocuklarını kıyafetlerinden ötürü ayırmıyoruz." diye konuştu.

Ana muhalefet zihniyetinin takiye yaptığını belirten Kaya, aralarından çıkan eski bakanların ve milletvekillerinin, 'Ben başörtülü hakimin adaletine güvenmem' diyerek, zihin dünyalarının ne olduğunu ortaya koyduklarını söyledi.

Kaya, 28 Şubat'a işaret ederek "Asla o günleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Gelecek nesiller adına bütün kazanımlarımız devam ediyor. Allah bunlara fırsat vermesin. Ellerine fırsat geçerse ne yapacaklarını ortaya koyuyorlar. Biz bu ülkenin AK kadınları olarak, evlatlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"İstanbul böyle zulüm görmedi"

İstanbul'un Türkiye'nin lokomotifi olduğunu da dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye şahlanır. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmıştık. Bu davaya inanmış kadınlar, kapı kapı çalışarak, Cumhurbaşkanımızı belediye başkanı yapmıştık. İnanıyorum ki İstanbul'da 2024'te yine bu davaya inanmış ak yürekli kadınlar çalışacağız ve yeniden İstanbul'u AK belediyeciliğe kavuşturacağız. İstanbul böyle zulüm görmedi. Bir haftadır kar var. Ben geçtiğimiz pazar günü havalimanına giderken, aracım havalimanı yönünde ters döndü. Çünkü kar bastırmış, ama hiçbir tuzlama yapılmamıştı. Bir haftadır İstanbul sokakları kardan geçilmiyor. Hiçbir tuzlama çalışması görmedik. Bizim başlattığımız faaliyetlerin açılışlarını yapmaktan, musluk, çeşme açılışlarını yapmaktan başka bir iş yaptıklarını görmedik. 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlere 2023'te çok güçlü bir destekle destan yazmaya var mıyız?"

"Bizim kadınlarımızın ruhu gerçek vatansever ruhudur."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise bugün bir bayrak değişimi yaşanmadığını, tazelenmenin olduğunu, kongrelerin ise başarılı geçtiğini söyledi.

"Bizde kadınların siyasete sadece eli değmiyor, yüreği, azmi, kararlılığı değiyor." diyen Şenocak, "AK kadınlar destanlar yazmaya devam ediyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın partimizin kurulduğu günden bugüne kadar süreçte, partimiz hangi başarılara imza attıysa o imzanın altında kadın kolları vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği istikametten hiç sapma göstermedik. İstanbul'da 39 ilçe kongresi gerçekleştirdik. 39 ilçemizde 400'ü aşkın kadın kardeşimiz ana kademe yönetim kurulu üyesi bugün." ifadelerini kullandı.

Şenocak, İstanbul'da CHP İl Başkanı'nın da bir kadın olduğunu anımsatarak, "Onun taşıdığı ruh devletin polisine katil diyen, terör örgütleriyle sabah akşam içli dışlı olan bir kadından bahsediyoruz. Bir kere bile katil PKK diyemeyen, katil PKK'yı lanetleyen bir kadın olamayan, CHP il başkanı kadından bahsediyoruz. Bir AK Parti kadın kolları ruhuna bakın, bir CHP ve yandaşlarının ruhuna bakın. Bizim kadınlarımızın ruhu gerçek vatansever ruhudur." diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan da selamlama konuşması yaptı.

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongreye canlı bağlantıyla katılarak partililere seslendi.

Salonda "Diyarbakır annelerinin mücadelesi kutsaldır", "Kadın bir eliyle beşiği, bir eliyle dünyayı sallar" pankartları açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan