AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Gezi kalkışmasını, benzeri kalkışma çıkarılmasına müsaade etmedik,...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Gezi kalkışmasını, benzeri kalkışma çıkarılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu ülkeyi hiç kimsenin gençler üzerinden karıştırmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, Sütlüce'deki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da hain işgal girişiminin yapılmak istendiği gece bu ülkenin gençleri, bu ülkenin namusunu yere düşürmediler." diyerek, o gece yaşamını yitiren şehitler Abdullah Tayyip Olçok'u, Mahir Aladağ, Onur Ensar Ayanoğlu ile tüm çocuk yaştaki şehitleri rahmetle andı.

Türkiye'nin henüz 15 yaşında şehadete yürümüş gençleri sayesinde dimdik ayakta durduğunu kaydeden Kaya, "2023 yılında Türkiye'nin gelecek hedefleri olan, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053, 2071 hedeflerini ortaya koyacak olan nesillersiniz. Hep gençler geleceğimiz diyoruz ama gençler aynı zamanda bugünlerimiz ve yarınlarımız. Bugün İstanbul gençliği 2023, 2024 seçimleri için gecesini gündüze katmaya hazır gençlik. Biz bu salonda o ışığı, umudu, heyecanı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Birilerinin Türkiye'yi, gençler üzerinden karıştırmak istediğini ve Boğaziçi Üniversitesi'nde ortaya konmak istenen oyunun ülkenin gençleri tarafından görüldüğünü vurgulayan Kaya, "Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Gezi kalkışmasını, benzeri kalkışma çıkarılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu ülkeyi hiç kimsenin gençler üzerinden karıştırmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." diye konuştu.

"Hani nerede özgürlük?"

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan gençlerin bu ülkenin en parlak, en gelecek vaat eden gençlerinden bir kısmı olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Bakın biz bu ülkenin gençleri olarak 28 Şubat döneminde Boğaziçi Üniversitesi'nden ve Türkiye'deki en saygın bir çok üniversitenin kapısından kovulan bir gençliktik. Özgürlükten, düşünce özgürlüğünden, her türlü özgürlükten bahseden zihniyet var ya; bu ülkenin gençlerini başı açık ve başı kapalı diye ikiye ayıran, döven, ayrıştırıcı bir zihniyetti. Ben Türkiye derecesi yapmış bir kardeşinizdim. 28 Şubat döneminde üniversite sınavında, Boğaziçi Üniversitesi'ni yazabilecekken, sadece ve sadece başörtüsü taktığım için ve Boğaziçi'nde başörtülü eğitim hakkı alındığı için Bilkent Üniversitesi'ne burslu olarak girmiş, bir ablanızım. Hani nerede özgürlük? Bu ülkedeki genç kızları kılık kıyafetinden ötürü, genç erkekleri ayrıştıran bir zihniyet vardı bu ülkede. Bu olanları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülkenin gençleri her zaman en iyi koşullarda geleceğe emin adımlarda ve eşit şartlarda ilerleyecek. Düşüncesi ne olursa olsun, giyim kuşamı ne olursa olsun AK Parti iktidarı döneminde bu ülkenin bütün gençleri eşit ve adil eğitim hakkına kavuştu. Bu ülkenin gençlerine eşit ve adil eğitim koşullarını getiren AK Parti'dir ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"Birileri çıkıp başörtüsünü istismar etmeye çalışıyor"

"Birileri çıkıp başörtüsünü istismar etmeye çalışıyor." diyen Kaya, "Başörtüsünü istismar edip, kullanıp iki yüzlü tavır sergileyenlere karşı AK gençlik olarak uyanık olacağız ve kardeşlerimizin de uyanık kalmasına vesile olacağız. Bizim görevimiz çok çok büyük. Çünkü o müstemleke zihniyeti, günü geliyor eski bir bakan, CHP'nin milletvekili çıkıyor diyor ki: 'Ben başörtülü hakimin adalet anlayışına güvenemem' diyor. Ama seçim dönemlerinde başörtülü kardeşlerimizi en ön tarafa çıkarıp, inançları ve dini duyguları istismar eden bir ana muhalefet anlayışı var." şeklinde konuştu.

"Kadına karşı işlenen suçları kırmızı çizgimiz olarak görüyoruz"

AK Parti olarak temiz ve düzgün bir siyaset yaptıklarını anlatan Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün ana muhalefet partisinde kadınlar istismar ediliyor. Gün geçmiyor ki CHP'nin içinde bir taciz, tecavüz vakası duymayalım. Bunları istismar eden, bunların üstünü örtmeye çalışan CHP'nin İstanbul'da bir kadın il başkanı var. Şiddet ve bütün olayları, kadına karşı işlenen suçları kırmızı çizgimiz olarak görüyor ve mücadele ediyoruz. Buradan CHP'li kadınlara da sesleniyoruz ki asla sessiz kalmayın, sesinizi yükseltin ve bu suçlara sessiz kalmayın. Sevgili kardeşlerim AK Parti gençlerin, geleceğin partisi. Bu ülkede hiçbir siyasi parti yok ki 2053, 2071 vizyonu ortaya koymuş olsun. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en genç il başkanıydı. ve Türkiye'nin en genç İstanbul büyükşehir belediye başkanı oldu. Siyasi hayatında gençlerin ve kadınların her daim yanında yer aldı. Genç kardeşlerimizin bütün listelerde, meclis üyeliklerinde mutlaka yer alması için bizzat takibini yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstanbul şahlanırsa Türkiye şahlanır. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda inşallah hep birlikte çalışacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de selamlama konuşması yaparak, Ayasofya'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetiyle açtıklarını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da çok zorlu süreçleri hep beraber geçtiklerini anlatarak, "Daha gençlik kolları başkanıyken 'Benim büyük hayallerim var' diyen, ömrünü milletin yoluna adayan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız." ifadelerini kullandı.

Şenocak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği 2021, 2053, 2071 hedeflerini inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Onun için çok daha fazla çalışacağız. Biz AK Parti kurulduğundan bugüne kadar hayalleri süsleyecek işler yaptık. Onların hayallerinde, rüyalarında göremeyecekleri işler yaptık. Biraz sonra bakanımız konuşacak; uzaya çıkıyoruz uzaya. Biz uzaya da gideceğiz, köprüler de yapacağız, şehir hastanelerini de inşa edeceğiz. Biz hayallerimizi hep gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız yıllar önce, daha gençlik kollarındayken bu hayalleri hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Asla umutsuz olmayacağız. Biz inanıyorsak muhakkak yerine getirebiliriz. Bu kadar uğraşıyoruz ama bu muhalefet ve işbirlikçileri bizim ayağımıza takoz olmaya çalışıyorlar. Bizi bunlar durduramaz. Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz."

2023 yılında İstanbul'da destan yazacaklarını vurgulayan Şenocak, "Allah'ın izniyle sandıkları patlata patlata daha güçlü bir oy oranıyla 2023'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni dönemde yeniden başkan yapacağız Allah'ın izniyle. İstanbul'da yarım kalan hesabımız, sizlerin de güçlü çalışmasıyla 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tekrar AK Partili belediye olacak inşallah. Yeni dönemde görev alacak bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin de kongreleri yenilenme olarak gördüklerini belirterek gençlik kollarının, partinin ideallerini daha iyi taşıyabilmek adına gayret ve azimle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin milletin partisi olarak kurulduğunu kaydeden Tomakin, dün olduğu gibi bugün de İstanbul'un il ve ilçe kollarıyla Türkiye için mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş de selamlama konuşması yaparak, İstanbul teşkilatlarında ve gençlik kollarında hep azmetmiş insanlar olduğunu söyledi.

Büyükgümüş, kongrelerini "İnandığın yolda yürü" sloganıyla başlattıklarını ve Ankara'da gerçekleştirecekleri büyük kongre için ideallerini güçlendirerek devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan, salonda "Uzaya gidiyoruz", "Varank bizi uzaya götür" tezahüratları yapılırken, "Zincirler Kırıldı Ayasofya açıldı" ve üzerinde Kabe resmi bulunan "Kabe kutsalımızdır" yazılı pankart da açıldı.

Kongreye canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcıları selamlayarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz ile İstanbul Milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve partililer kongreye katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez