AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Türk Kızılaya kan bağışı kampanyası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, il genelinde Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, il genelinde Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın startını verdiği kan bağışı kampanyasına, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teşkilat üyeleri de destek verecek.

Şenocak, kampanyayla ilgili Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde kan vermenin daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Kan vermenin sağlık için faydalarına da değinen Şenocak, "Bu konudaki önerileri dikkate alıyoruz. Ayrıca hasta yatağında veya acildeki hastalara faydası olması niyetiyle tüm ilçelerimizde, tüm teşkilatlarımızla bu kampanyaya destek olacağız. Kızılayın 152. yılını kutladığı bu dönemde kan verme faaliyetlerinin daha da önemli olduğunu biliyoruz ve kampanyaya destek vermek istiyoruz." dedi.

Şenocak, koronavirüsle mücadele sürecinde normalleşme dönemine girildiğini fakat hassas davranmaya devam edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımızın her platformda altını çizdiği maske, mesafe ve temizliği asla ihmal etmeden bu süreci geçirmemiz lazım. Bu süreci iyi yönetelim ki 2 ay önceki döneme dönmeyelim. Lütfen bu kurallara riayet edelim." diye konuştu.

Şenocak ve teşkilat üyeleri, açıklamanın ardından birer ünite kan verdi.

Kaynak: AA