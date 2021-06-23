AK Parti İstanbul İl Başkanlığından İBB'ye, işçi çıkarma tepkisi
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından İBB'ye, işçi çıkarma tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından İBB'ye, işçi çıkarma tepkisi
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Adem Yıldırım, "İstanbul Büyükşehir Belediyesini maalesef partizanlığın merkezi haline getirdiler.

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Adem Yıldırım, "İstanbul Büyükşehir Belediyesini maalesef partizanlığın merkezi haline getirdiler. 16 milyonu kucaklayacağız diyerek yola çıkıldı, ama 2 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesinden haksız ve hukuksuz olarak 16 bin işçinin gözünün yaşına bakmadan kapı dışarı yaptılar." dedi.

Yıldırım ve beraberindekiler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasının önüne geldi. Burada açıklama yapan Yıldırım, Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya dün yapılan saldırıyı kınadı.

İBB'nin CHP'li bir belediye başkanı tarafından yönetilmesinin 2. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, belediyedeki işleyişi eleştirdi.

CHP'li yöneticilerin seçim öncesinde partizanlık yapmayacakları şeklinde ifadelerinin olduğunu kaydeden Yıldırım, "CHP İstanbul il başkan yardımcısının konuşmasına yansıdığı üzere, 'İBB ye 100 işçi alıyorsak 35'i CHP'den,15'i İYİ Parti'den, 15'i diğerlerinden geri kalan da bir şey varsa kariyer merkezinden alacağız' diyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesini maalesef partizanlığın merkezi haline getirdiler. 16 milyonu kucaklayacağız diyerek yola çıkıldı, ama 2 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesinden haksız ve hukuksuz olarak 16 bin işçinin gözünün yaşına bakmadan kapı dışarı yaptılar." diye konuştu.

İşçilerin işinden edilmeyeceği şeklinde sözler verildiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"'Namus sözü veriyoruz, hiçbir işçi işinden olmayacak, hiçbir işçinin kılına zarar gelmeyecek' denilerek yola çıkıldı ama bakıldığında inancından dolayı, düşüncesinden, partisinden, sosyal paylaşımından, etnik kökeninden, mezhebinden meşrebinden dolayı işçiler kapı dışarı edildi. 'Herkesin inancına ve düşüncesine saygı duyacağız' dediler, gelir gelmez ilk olarak İSMEK'te, basına da yansıdı hatta yargılaması da devam ediyor, orada başörtülü çalışan kadınlara hakaret ederek, kadınları tahkir ederek rencide ettiler."

Koranavirüs sebebiyle hükümet tarafından işçi çıkarmalarının yasaklandığını ve kısa çalışma ödeneği üzerinden işçilere ve işverenlere çeşitli destekler verildiğini hatırlatan Adem Yıldırım, ancak kısa çalışma ödeneğinin bu ay sonu itibarıyla sonlanacağını dile getirdi.

"İşçi kıyımlarını durdurun"

İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle İBB ve iştiraklerinden işçi çıkarılacağı şeklinde duyumlar aldıklarını aktaran Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin Genel Başkanı grup toplantısında, sokaklarda, caddelerde söylediği bir söz var. 'Bir tane dahi işçinin işine son verilmeyecek. Onun teminatı benim, namus sözü veriyorum' dedi. İstanbul Belediye Başkanının sözü var. 'Benim belediyede çalışan hiçbir işçiyle problemim yok. Onların alın terine ve emeklerine aşırı şekilde saygı duyan vicdan ve ahlaka sahibim.' dedi. Ama bugün verilen sözler uçtu. Öncelikle evine ekmek götürmekten başka gayesi olmayan işçileri, haksız olarak attığınız işçileri yeniden işe alın. İşçi kıyımlarını durdurun. Mahkemelerin işe iade kararlarına rağmen işe alınmayan işçileri hiçbir bildirime, başvuruya, işleme tabi tutmadan derhal işe başlatın. İBB'yi ve İBB iştiraklerini partinizin ve babanızın malı gibi görmekten vazgeçin."

"Hiçbir sözlerini tutmadılar"

İşine son verilen Birol Durmuş, 12 yıl boyunca İSPARK çalışanıyken salgın dönemi olmasına rağmen sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tazminatı verilmeden işten atıldığını söyledi.

Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verilen sözlere inandıklarını dile getiren Durmuş, "Hiçbir sözlerini tutmadılar. İnsanları çok mağdur ettiler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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