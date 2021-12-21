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AK Parti İstanbul İl Başkanlığında görev değişimi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında görev değişimi
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanlığına Fahri Şahin, Dış İlişkiler Başkanlığına Mahmut Rıdvan Nazırlı, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine de Ferhat Dağ atandı.

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanlığına Fahri Şahin, Dış İlişkiler Başkanlığına Mahmut Rıdvan Nazırlı, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine de Ferhat Dağ atandı.

AK Parti İl Başkanlığında yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri üzerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Mahmut Gürcan'ın yerine, Dış İlişkiler Başkanlığı görevini ifa eden Fahri Şahin'in Mali ve İdari İşler Başkanı olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, Dış İlişkiler Başkanlığı görevine İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine ise İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Dağ'ın atandığı aktarıldı.

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AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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