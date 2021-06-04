AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Çatalca İlçe Başkanlığı üyeleri, Dünya Çevre Günü yürüyüşü yaptı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ile Çatalca İlçe Başkanlığı üyelerinin katılımıyla "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Çatalca'daki Cem Kara Yaşam Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ile Çatalca İlçe Başkanlığı üyelerinin katılımıyla "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Çatalca'daki Cem Kara Yaşam Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı ev sahipliğindeki yürüyüşe, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Cahit Altunay ve Halime Kökçe, AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan, teşkilat mensupları ve çevre gönüllüleri katıldı.

Burada konuşan Milletvekili Tülay Kaynarca, Dünya Çevre Günü'nü tebrik ederek, bugüne kadar çevre konusunda mevzuatla ilgili gerekenin yapıldığını ancak asıl önemli olanın toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık Projesi"nin Birleşmiş Milletler düzeyinde ödül aldığını hatırlatan Kaynarca, "İşte bu AK Parti hükümetleri döneminde gösterilen hassasiyetin aslında uluslararası boyutta da geldiği noktayı gösteriyor." dedi.

Çatalca'nın, İstanbul'un oksijenini sağlayan, Istranca Ormanları ile kentin en değerli bölgelerinden olduğuna değinen Kaynarca, şöyle konuştu:

"İstanbul'un akciğeri Çatalca. Çatalca'da bulunduğumuz bölgede su rezervleri anlamında da İSKİ'nin en çok koruma havzasının olduğu bölge. Biz mevcut Büyükşehir yönetiminden sulara zam yapmak ya da Marmara Denizi'ni kurtaracak biyolojik arıtma, önceki tesisleri iptal edip temel atmama törenleri düzenleme gibi başlıkların ötesinde tam tersi tek vücut olup aslında çevre adına çok değerli yatırımlar yapmasını temenni ediyoruz."

Yaşam Vadisi'ne merhum Belediye Başkanı'nın adı verildi

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner de Cem Kara Yaşam Vadisi'ni 26 bin metrekare alanlı güzel bir yaşam alanına dönüştürdüklerini anlattı.

Kendisinden önceki CHP'li Belediye Başkanı Cem Kara'nın vefat ettiğini hatırlatan Üner, "Çatalca'da hizmetleri oldu. Yaşatılacak bir yer olarak da burada onun ismini düşündük. Meclisimize getirdik, Çatalca'da Meclisimizden oybirliğiyle geçirerek bu güzel alanı Cem Kara Yaşam Vadisi olarak adlandırdık ve ömür boyunca çocuklarına da güzel bir hatıra olarak kalacak." dedi.

Üner, Cem Kara Yaşam Vadisi'nde yapılan hizmetlerden bahsetti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay ise AK Parti hükümetleri döneminde çevrenin en fazla ağırlık verilen konuların başında geldiğini söyledi.

Çevreyi korumak ve gözetmenin en ulvi görevlerin başında geldiğine işaret eden Altunay, şöyle konuştu:

"Hiç şüphesiz çevre sadece bize ait değildir, herkesin ortak malıdır. Böyle olunca buraya hizmet de aynı zamanda bir ibadettir. AK Parti döneminde özellikle bu konuda çok yoğun bir çalışma sergilendi. Rakamlarla ifade edecek olursak, sadece bugün İstanbul'umuzda yüzde 44 oranında ormana sahipken içinde yüzde 4,5-5 oranında da koruma alanına aldığımız yerler var. Bunlar milli parklar, yaşam alanları ve özellikle tabiat parkları ve hayvanların yaşam alanlarına yönelik geliştirme alanları diyebileceğimiz yerlerdir. Bunlar içerisinde şöyle bir sayısal rakama baktığımızda da 3 milyondan fazla hektar alan sadece Türkiye sathında koruma alanına alınmış, bunun 25 bin hektarı da İstanbul'umuzda. Böylece yaklaşık 30 yer, 26 tabiat parkı olmak üzere İstanbul'da koruma alanındadır."

Altunay, sadece 2020 yılında Türkiye genelinde dikilen ve ekilen ağaç sayısının 602,8 milyon olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yani AK Parti döneminde öyle çok ağaç dikildi, öyle güzel ormanlar inşa edildi ki bugün içerisinde insanlarımız derin bir nefes alma şansı buldu. Görev yaptığım bir ilçeyle ilgili örnek verecek olursam, 10 yıl içinde kişi başına düşen milli alan, yani park alanı, yeşil alan miktarı 0,2 metrekareden tam 30 kat artırarak 6 metrekareye çıkarılmıştı. Bunu aynı şekilde İstanbul'a endekslediğimizde aynı artışı İstanbul için gördük AK Parti dönemlerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında bu artışlar kat ve kat arttı. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim: 33 olan milli park sayımızı 45'e çıkarırken, 23 olan tabiat parkını 15 kat artırarak 253'e çıkardık. Yani artışta Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir oranda yükselme değil katbekat yani 15-20 kat fazlasına şahit olduk. Hatırlarsanız İstanbul'da nefes alacak durumda değildik 20 sene evvel. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Cumhurbaşkanımız, o zaman gazete manşetlerinde şu vardı: 'Çocukları maskesiz okula göndermeyin.' Bu uyarıları hiç unutmuyoruz ama gelir gelmez nasıl bir hizmet verildi biliyor musunuz? En ücra köşeden başlandı, hava kirliliği en yoğun ilçe olan Gaziosmanpaşa'ydı o zaman, doğalgaz çalışmaları oradan başlayarak bugün Türkiye'nin 81 ilinde yaygınlaştı, çok az miktarımız kaldı. Çevreyle ilgili de bir duyarlılık gelişti."

"Marmara Denizi'ni beraber temizlememiz lazım"

İstanbul'da halen fiziki olarak temizlik yapıldığını ve biyolojik arıtma tesisleri de olduğunu ancak bunların yeterli gelmediğini vurgulayan Altunay, şunları kaydetti:

"Yani denize deşarj mutlaka ileri biyolojik atık su arıtma tesisleriyle mümkündür. Bunu tamamen bu hale getirmezsek Marmara Denizi'ni temizlememiz güçleşecektir. Biz dönemimizde hızlı bir çalışma yaptık. 2019'a kadar 6-7 ileri biyolojik tesisi hizmete soktuk ama bunun durmaması lazım. Bugün Büyükşehir Belediyesi bunlarla ilgili tek bir adım atmadı. Önemli olan bu çalışmalarda öncelikleri belirlemektir. Marmara Denizi'ni beraber temizlememiz lazım. AK Parti İl Başkanlığı Çevre, Şehir, Kültür birimleri olarak şunu söylüyoruz: Bu, bütüncül bir çalışmayı gerektirir. Bu bütüncül çalıştırmada önce kirletmemeyi öğreneceğiz. Biz denizlerimize evsel atıkları, sanayi atıklarını ve kirli sularımızı akıtmaya devam edersek bugünkü o deniz yüzeyinde gördüklerimiz salyaların çok daha beterini yaşamaya da mahkum olabiliriz. En tehlikelisi de canlıları yok edeceğiz. Burada bir duyarlılık oluşmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız