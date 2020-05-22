AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan "Fazilet Durağı" açıklaması Açıklaması
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan "Fazilet Durağı" açıklaması Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "CHP'li İBB Başkanı'nın yalanı 'Fazilet Durağı'nda İBB kumpası' olarak tescillendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan
22.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:47

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "CHP'li İBB Başkanı'nın yalanı 'Fazilet Durağı'nda İBB kumpası' olarak tescillendi. Yetmez ama beceriksiz İBB Başkanı Fazilet Durağı'nda özür dilemelidir." açıklamasını yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin "Fazilet Durağı" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İBB yönetiminin, Fazilet Durağı ile ilgili verdiği tüm bilgilerin asılsız olduğunu ve otobüs şoförünün de iddiaları yalanladığını aktaran Şenocak, "Bu kumpas kanımızı dondurdu. Salgın sürecinde bile mağduriyet peşinde koşup hizmet üretemeyen CHP'li İBB Başkanı'nın yalanı 'Fazilet Durağı'nda İBB kumpası' olarak tescillendi. Ne demiştik; yalanın ömrü kısadır. Yetmez ama beceriksiz İBB Başkanı Fazilet Durağı'nda özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olayın yaşandığı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattı'nın şoförü Ertuğrul Arslan'ın ifadesinden şu sözlere yer verildi:

"Fazilet Durağı'nda bir anda 47 yolcunun bindiği söylenmiş. Bu yalan. Ben bu durakta hiç durmadım bile. Otobüsün geçmişe dönük kayıtlarını da incelediğimde yaklaşık 29 kilometre hızla geçmişim. Üstelik yolcuların zorla bindiği, organize kötülük yapıldığı söyleniyor. Bu iddiaların hepsi yalan. Hangi maksatla bu yalanlar, iftiralar üretildi bilmiyorum ama otobüs şoförü bendim ve kamera kayıtları da söylenenlerin yalan olduğunun en büyük ispatı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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