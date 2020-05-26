AK Parti İstanbul İl Başkanı, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.
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AK Parti İstanbul İl Başkanı, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Şenocak mesajı şu ifadelere yer verdi;

AK Parti İstanbul İl Başkanı, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.
26.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:40

BAYRAM ŞENOCAK: "BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK ŞUURUYLA

RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN"

İzolasyon ve sosyal mesafe kuralları içinde bugüne kadar verilen mücadelelerin zayi olmaması için bayram sürecinde de tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Şenocak, "Kendi değerlerimize yaslanıp birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kenetlendiğimiz sürece, yarınlarımız bugünlerimizden daha müreffeh ve daha mutlu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta güvenliğimiz için yurt içinde yurt dışında görev yapan güvenlik güçlerimiz ve şehit ailelerimiz olmak üzere, bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

ŞENOCAK: "RAMAZAN'A ERİŞMİŞ OLMANIN SEVİNÇ VE HUZURUNU YAŞIYORUZ"

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik.

Her ne kadar dünya ve insanlık olarak içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullar nedeniyle, Ramazan'ı bazı kısıtlar içinde yaşasak da, yine de ruhlarımızı arındırmaya, sevgi, kardeşlik ve paylaşma gibi manevi güzelliklerle ihya olmaya, azami çaba gösterdik. Şimdi de milletçe ve kardeşçe bayrama erişmiş olmanın sevinç ve huzurunu yaşıyoruz. Virüsle verdiğimiz mücadelede inşallah mutlu bir sonuca doğru adım adım yaklaşıyoruz."

ŞENOCAK: "KORONAYLA MÜCADELEDE TÜRKİYE DÜNYANIN SAYGINLIĞINI KAZANDI"

"Bu bayramı bildik bayramlara oranla biraz farklı yaşayacağız. İzolasyon ve sosyal mesafe kuralları içinde ve bu zaman kadar verdiğimiz mücadelenin zayi olup gitmemesi adına azami sorumlulukla hareket edeceğiz. İnşallah bizi her açıdan daha güzel bir gelecek bekliyor. Koronayla mücadele sürecinde gerek sağlık alt yapısı, gerek salgın yönetimi gerekse insani yardım açısından dünyanın saygınlığını kazanan Türkiye, virüs sonrası dönemde turizmden sağlığa, ihracattan tarıma kadar her alanda güven, istikrar ve adalet sembolü bir ülke olarak mevcut gelişmişlik düzeyini çok daha ileri noktalara taşıyacaktır."

ŞENOCAK: "YARINLARIMIZ, BUGÜNLERİMİZDEN DAHA MÜREFFEH VE MUTLU OLACAK"

"Kendi değerlerimize yaslanıp birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kenetlendiğimiz sürece, yarınlarımız bugünlerimizden daha müreffeh ve daha mutlu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta güvenliğimiz için yurt içinde yurt dışında görev yapan güvenlik güçlerimiz ve şehit ailelerimiz olmak üzere, bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimize ve bayrama erişememiş kardeşlerime Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Hastanelerde veya evlerinde tedavi sürecinde olan tüm kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bayramın başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm insanlık için her türlü musibet ve beladan kurtuluşa vesile olması dileğiyle, tüm İstanbulluları saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun!"

Kaynak: Bültenler

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