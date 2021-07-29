AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den fidan bağışı çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'de birçok noktada mücadele edilen orman yangınlarına dikkati çekerek, fidan dikme çağrısı yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'de birçok noktada mücadele edilen orman yangınlarına dikkati çekerek, fidan dikme çağrısı yaptı.

Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımız için birlik olma vakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu