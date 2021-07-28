AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Mardin'de birlik ve beraberlik vurgusu Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mardin'de partililerle buluşmasında, Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye devam edeceklerini belirterek "Tüm renk ve ırklarıyla herkesin birinci sınıf olduğu bir ülkeyi inşa ettik. Bunu daha ileriye taşıyacağız." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mardin'de partililerle buluşmasında, Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye devam edeceklerini belirterek "Tüm renk ve ırklarıyla herkesin birinci sınıf olduğu bir ülkeyi inşa ettik. Bunu daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak ve AK Parti İstanbul il yönetimi ile Mardin'e gelen Kabaktepe, burada partisinin il başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve partililerle görüşen Kabaktepe, Türkiye'nin kadim kenti Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kabaktepe, "AK Parti Kürtlerin de, Arapların da, Türklerin de en büyük partisidir. AK Parti hepimizin partisidir. Ülkemizin hem kendi içinde huzurun ve barışın sağlanması hem de dünyada adil bölüşümün ve huzurun sağlanması için gayret eden bir siyasi hareketiz. Kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin bozulmamasının teminatı olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmaları bundan sonra da gerçekleştireceğiz." dedi.

İnsanların etnik kimlikleri, dilleri veya mezhebinden dolayı farklı muamelelere tabi tutulmasının 20 yıldır önüne geçtiklerini anlatan Kabaktepe, şunları söyledi:

"Hem özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz hem de hep birlikte Türkiye olma anlamında daha ileriye gideceğiz. Temel yaklaşımımız aynı yolda yürümektir. Benzer kılmak değil, birlikte olabilmek ve birlikte hareket edebilmektir. Ortak paydamız Türkiye'mizin refah, müreffeh, hür ve özgür ülke olma yolundaki sevdasının yürümesine devam etmesidir. Bir ülkenin kendisinin ilerletebilmesi hep birlikte hareket edebilmesine, kardeş olabilmesine bağlıdır. Zenginlik olarak farklılığı ve çeşitliliği kabul edip, onu aynı potada yoğurarak ileri götürmesine bağlıdır. Bugün bunu başarabilen bir partinin toplantı salonundayız. Bugün bunu başaran siyasi hareketin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarıdır. Bunu 2002'de de, 2020'de de başardık, 2023'te de 2024'te de hep beraber başaracağız."

Önlerindeki engelleri aşarak hedeflerini ulaşacaklarını kaydeden Kabaktepe, "Kim ne derse desin, yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Tüm renk ve ırklarıyla herkesin birinci sınıf olduğu ülkeyi inşa ettik. Bunu daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Kabaktepe daha sonra beraberindeki partililerle merkez Artuklu ilçesinde esnaf ile görüştü, tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar