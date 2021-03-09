AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İletişim Platformu üyeleriyle buluştu Açıklaması
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İletişim Platformu üyeleriyle buluştu Açıklaması

09.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:32
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İletişim Platformu üyeleriyle buluştu Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İstanbul'u yeniden eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturacağız." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İstanbul'u yeniden eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturacağız." dedi.

Kabaktepe, İletişim Platformu üyeleriyle Beyoğlu'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Gençlere yönelik yeni projeler yapacaklarını dile getiren Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Gençlik yönetimiyle birden fazla toplantı planladıklarını, toplantılarda gençleri dinleyeceklerini söyledi. Gençlerle ilgili birtakım bilimsel veri oluşturulacağını kaydeden Kabaktepe, mart sonuna kadar toplantıların tamamlanacağını bildirdi.

Kabaktepe, "Biz gençlerimize fırsat verir de onların önünü açarsak, onlar kendi üretmesi gereken işleri üretip yapacaklar." dedi.

AK Parti teşkilatlarında çalışan herkesin kendisinin yol arkadaşı olduğunu söyleyen Kabaktepe, "Omuz omuza sanki aynı evde kalmışız gibi bir samimiyetle, partimiz 20 yıldır böyle hareket etti, öyle hareket edeceğiz." diye konuştu.

İstanbul için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kabaktepe, şunları kaydetti:

"İstanbul'u yeniden eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturacağız. Şunu düşünün; Erdoğan iktidarda olmasaydı pandemi sürecinde Türkiye ne halde olurdu? Hastalananlar hastanede yatabilir miydi? Şehir hastanesi açılıyor, memleket pandemiyle burun buruna gelmiş, ama büyükşehir belediyesi 'Yol yapmam' diyor. Pandemiyle savaşırken yol yapmam diyorsanız, son 10 yıldır İstanbul'u CHP yönetseydi Türkiye vatandaşları pandemiyi nasıl yaşardı, bunu düşünelim. Ben hayal edemiyorum. Hastane diye çadır açıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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